Les usines sud-coréennes passent des humains aux robots

Si avant c’était une idée futuriste, c’est désormais une réalité, et il est déjà courant de voir des robots effectuer des tâches qui appartenaient autrefois à des personnes. Suite à cette modernisation du processus, motivée dans ce cas par une nouvelle loi, les usines sud-coréennes remplacent les êtres humains par des robots.

L’objectif du gouvernement est d’assurer une meilleure protection des travailleurs.

En janvier de cette année, une loi appelée Serious Disasters Punishment Act est entrée en vigueur en Corée du Sud. Cela stipule que si des travailleurs décèdent ou sont gravement blessés dans l’exercice de leurs fonctions, le PDG ou d’autres membres de la direction de l’employeur peuvent être condamnés à une amende pour eux. En fin de compte, les fonctionnaires peuvent faire arrêter ces supérieurs.

Comme l’a rapporté Rest of the World, l’arrivée de cette nouvelle réglementation a motivé les investissements dans les robots, car les entreprises ont commencé à rechercher des alternatives qui n’impliquaient pas d’embaucher des personnes.

Les entreprises se déplacent pour réduire le travail humain. Il y a aussi une hésitation à se lancer dans des projets à haut risque.

A révélé Jung Jin-woo, professeur à l’Université nationale des sciences et technologies de Séoul qui étudie la sécurité au travail.

Corroborant ce que l’enseignant a dit, Kim Yong-rae, PDG de Speefox, le plus grand fabricant de condensateurs de Corée du Sud, a expliqué que le pays a toujours cherché des moyens de rester en tête, et que « l’automatisation est la prochaine étape de ce processus ». De plus, il a mentionné que « la loi est un gros problème dans les affaires en ce moment », mais que, malgré cela, les usines automatisent déjà leurs processus et, par conséquent, elles étaient prêtes.

De bestial à bête

Initialement, la loi introduite par la Corée du Sud était considérée comme une étape importante sur la voie de la défense des droits des travailleurs. Cependant, les entreprises, principalement des fabricants et des entreprises de construction, soutiennent que la criminalisation des chefs d’entreprise pour des pratiques sur le terrain est injuste et que la loi est trop vague, ce qui entraîne une incertitude.

Ce qui est plus important que l’acquisition de nouveaux équipements, c’est que les entreprises reconnaissent l’importance d’assurer la sécurité, de prévenir les accidents industriels et ainsi d’établir et de mettre en œuvre un système de gestion de la sécurité et de la santé. C’est une responsabilité fondamentale de l’État de protéger la vie précieuse et la sécurité des travailleurs.

a déclaré le ministre de l’Emploi et du Travail.

En dépit d’être technologiquement avancé, le manque de sécurité des usines est un problème qui afflige la Corée du Sud. Par conséquent, le gouvernement a décidé d’intervenir et d’essayer de changer cette réalité.

A lire aussi :