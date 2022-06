Crypto-monnaies : Binance suspend « temporairement » les retraits

Avez-vous déjà entendu parler de Binance ? Le monde change et de nombreux processus seront différents. Il est vrai que le monde des crypto-actifs n’est pas nouveau, mais il reste encore un long chemin à parcourir en termes de transparence et, surtout, en termes de législation.

Binance a annoncé ce lundi avoir temporairement suspendu les retraits.

Binance est un échange mondial de crypto-monnaie qui fournit une plate-forme pour échanger plus de 100 crypto-monnaies. Depuis le début de 2018, Binance est considérée comme la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde en termes de volume de transactions.

Selon Changpeng Zhao, PDG de Binance, sur son compte Twitter, la société a suspendu les retraits. Cela est venu après que Celsius Network, l’un des plus grands prêteurs de crypto-monnaie, ait suspendu les retraits en raison de «conditions de marché extrêmes».

Selon le PDG de Binance, il y avait une « transaction bloquée », qui, selon lui, prendrait environ 30 minutes à résoudre. Cependant, le premier tweet a été suivi d’un autre, une demi-heure plus tard, disant que : « Cela prendra probablement un peu plus de temps pour prendre en compte l’estimation initiale », et promettait des mises à jour « à venir ».

Changpeng Zhao a en outre assuré que les « fonds sont SAFU » (Secure Asset Fund for Users), c’est-à-dire qu’il existe une assurance d’urgence qui a été établie par Binance en juillet 2018 pour protéger les fonds des utilisateurs.

Rappelons que la France a été le premier pays européen à accorder une licence pour exploiter la plus grande plateforme de cryptomonnaie au monde.

En 2021, les nouvelles ont rapporté que Binance faisait l’objet d’une enquête pour délits fiscaux. À l’époque, un porte-parole de Binance a ajouté que la société prend « nos obligations légales très au sérieux et nous nous engageons avec les régulateurs et les autorités de manière coopérative ».

