Saison : Une Lettre Au Futur, Une Aventure Mélancolique

Les studios canadiens Scavengers Studio ont récemment révélé la date de sortie de leur prochain jeu, SEASON : A Letter to the Future.

C’est une aventure introspective qui pourrait s’avérer très intéressante.

Basée à Montréal, au Canada, l’équipe de développement de Scavengers Studio s’est occupée de la création de son prochain jeu, SEASON: A Letter to the Future.

Il s’agit, comme le caractérisent ses managers, d’une aventure « atmosphérique » à la troisième personne et sortira sur PC, Playstation 5 et Playstation 4, cet automne.

SAISON : La lettre au futur a pour point de départ, un village perdu dans les montagnes où la confusion des grandes villes n’est pas encore arrivée.

C’est un endroit où règnent le calme et la paix et où personne ne voit de raison de partir. Depuis plusieurs générations, personne n’a quitté le village pour s’aventurer dans le « monde extérieur ». Encore. Jusqu’à Estelle.

Estelle est une fille pleine de vie, de rêves, de questionnements… et dans son univers, chaque saison de l’année est une période complètement différente. C’est comme s’il s’agissait d’une période distincte de l’histoire avec ses propres événements et particularités.

Avec son vélo comme compagnon de voyage, Estelle se lance dans une aventure vers le monde extérieur. En quittant votre village, vous découvrirez toutes les sensations, images, sons qui existent à l’extérieur et enregistrerez chacun de ces instants pour le futur. SAISON : Une lettre au futur est un jeu sur les souvenirs et les sentiments de perte.

Le gameplay de SEASON: A Letter to the Future est basé sur l’exploration du monde et des lieux où se rend Estelle. En cours de route, la jeune fille aura l’occasion de rencontrer de nouvelles personnes, d’entendre leurs histoires de vie et de découvrir un monde qui jusque-là lui était complètement étranger.

La curiosité d’Estelle la pousse à vouloir capter tout ce qu’elle voit et entend. Des sons, de la musique, de l’art, de l’architecture, des voix de personnes âgées, des bruits de pratiques religieuses… bref, des indices et des témoignages de moments qui ne seront bientôt plus que du passé.

Version PlayStation 5 de SEASON: A Letter to the Future :

Gâchettes adaptatives : Le joueur utilisera les gâchettes pour pédaler sur le vélo et la résistance variera en fonction de la vitesse et du type de surface.

Returnal haptique : Le changement de type de sol sera remarqué sur le contrôleur, car la texture différente de chaque terrain traversé par le vélo.

Tempest 3D AudioTech : Le son a été travaillé afin de donner une « image sonore » de haute qualité au monde que nous explorons, avec un accent particulier sur la précision dimensionnelle de l’origine des sons.

Chargement rapide : Les temps de chargement quasi instantanés font de cette aventure une expérience quasi immédiate et à ressentir sans délai ni perte de temps.

« Nous sommes très enthousiastes à l’idée de permettre aux joueurs de prendre le temps de découvrir le monde de SEASON : A Letter to the Future, un jeu qui a un sentiment de perte et de nostalgie comme chaque joueur le ressent (pour diverses raisons ). Nos choix, ce que nous choisissons d’enregistrer ou de photographier et ce que nous découvrons sur le jeu à chaque heure de jeu, est une succession de découvertes et d’apprentissages. En cours de route, de nombreuses décisions seront prises, de manière sincère, sur la manière d’aider les personnages du jeu et c’est quelque chose qui nous a touchés alors que nous développons ce projet et touchera tous ceux qui y joueront, c’est sûr.” – a déclaré Kevin Sullivan, directeur créatif de SEASON: A Letter to the Future.

SEASON: A Letter to the Future sortira cet automne sur PC, Playstation 5 et Playstation 4.