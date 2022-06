Windows 11 (build 22621.160) Atteint Le Canal Insider Beta

Chaque lundi, l’équipe Windows Insider nous surprend avec une mise à jour dans le canal bêta. Cette fois avec l’arrivée des onglets de l’explorateur de fichiers que l’on a pu voir la semaine dernière sur la chaîne Dev, il semblerait que Microsoft veuille implémenter cette fonctionnalité dans la version finale de la mise à jour annuelle de Windows 11 dite 22H2.

Une nouvelle construction un lundi ? Commençons cette semaine pour #WindowsInsiders dans la chaîne bêta ! 22621.160 est maintenant disponible ! Consultez le billet de blog pour tous les détails : https://t.co/eR7lp37Vmn#Windows11#AreYouFlightingYet pic.twitter.com/xqKDMp3TcH – Programme Windows Insider (@windowsinsider) 13 juin 2022

Quoi de neuf dans la build 22621.160

Mises à jour des onglets et de la navigation de l’explorateur de fichiers

Pour nous aider à travailler à plusieurs endroits en même temps, la barre de titre de l’Explorateur de fichiers comporte désormais des onglets. Nous serions ravis de savoir quelles fonctionnalités d’onglets vous aimeriez voir ensuite.

L’explorateur de fichiers présente également une conception de volet de navigation gauche remaniée qui facilite la navigation vers les dossiers qui vous intéressent. L’organisation mise à jour offre un accès facile à vos dossiers épinglés et fréquemment utilisés (accès rapide) et aux profils cloud OneDrive ajoutés à Windows. Les profils cloud OneDrive reflètent le nom de l’utilisateur associé au compte. Les dossiers connus de Windows qui sont disponibles par défaut dans le volet de navigation ne sont plus affichés sous Ce PC pour que cette vue reste centrée sur les lecteurs de votre PC. Lorsque vous naviguez vers des dossiers synchronisés avec OneDrive, tels que Documents, Images, etc., la barre d’adresse affiche le chemin d’accès correct pour aider à clarifier quand vos dossiers sont dans le cloud et quand ils sont locaux.

Bogues connus de la Build 22621.160

