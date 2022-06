La NASA perd deux satellites à cause de l’échec de la fusée Astra (vidéo)

Dimanche dernier, la NASA avait prévu d’envoyer deux satellites météorologiques dans l’espace. Les observations de la NASA de la structure des précipitations et de l’intensité des tempêtes avec une mission Constellation of Small Sufficients (TROPICS) est une constellation de plates-formes d’observation qui mesureront la température, l’humidité et les précipitations à haute résolution et avec une fréquence sans précédent. Cependant, un échec de la fusée Astra a perdu les satellites.

Comme mentionné dans la vidéo qui diffusait le lancement, quelques minutes après le décollage, l’étage supérieur de la fusée s’est arrêté prématurément et la charge utile, qui était attachée au deuxième étage, est tombée sans poussée.

Hier, 12 juin 2022, deux CubeSats TROPICS ont décollé d’une fusée Astra 3 du complexe de lancement spatial 46 à la station spatiale Cape Canaveral Force en Floride.

Le lancement a eu lieu vers 18h43 au Portugal continental. Les choses semblaient bien se passer au début, mais après un vol nominal du premier étage, l’étage supérieur de la fusée s’est arrêté tôt et n’a pas réussi à mettre les TROPICS CubeSats en orbite.

Peu de temps après l’échec, Astra a tweeté :

Nous avons eu un vol nominal dans la première phase. La phase supérieure s’est terminée tôt et nous n’avons pas livré les charges utiles en orbite. Nous avons partagé nos regrets avec @NASA et l’équipe cargo. Plus d’informations seront fournies après un examen approfondi des données.

NASA : 2 des six satellites programmés ont été perdus

La NASA rapporte que bien qu’elle soit déçue de la perte des deux TROPICS CubeSats, la mission fait partie du programme d’aventure au sol de l’agence spatiale américaine, qui offre des opportunités pour des missions à moindre coût et à haut risque.

Malgré la perte des deux premiers des six satellites, la constellation TROPICS continuera à remplir ses objectifs scientifiques avec les quatre CubeSats restants répartis sur deux orbites. Avec quatre satellites, TROPICS fournira toujours de meilleures observations des cyclones tropicaux par rapport aux méthodes d’observation traditionnelles.

Alors que l’agence travaille avec des fournisseurs de lancement émergents pour des capacités de lancement rentables dans l’espace, ces types de missions sont importants pour élargir les connaissances scientifiques tout en alimentant l’industrie américaine des lancements commerciaux.

Malgré l’incident, la NASA interrompra temporairement sa coopération avec Astra jusqu’à ce que l’organisme de réglementation, la Federal Aviation Administration (FAA), comprenne ce qui s’est passé lors du lancement de TROPICS-1.

Nouvel échec dans un lancement d’Astra

Ce dernier lancement, qui a eu lieu hier 12 juin, était la deuxième tentative ratée d’Astra. La première fois, en février, la startup a entrepris une mission pour tenter de livrer dans l’espace le fret des clients de Spaceflight Inc.

A l’époque, le premier étage a également volé sans problème avec la chute qui s’est produite dans le second.

Astra est sur le marché pour proposer des lancements moins chers de n’importe où dans le monde. Il n’a pas pour objectif d’envoyer de gros volumes dans l’espace, mais veut s’approprier une part des plus petits envois, comme les petits satellites de surveillance météorologique de la NASA.