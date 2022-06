Infinix Note 12 G96 – découvrez les attributs du smartphone milieu de gamme pour environ 230€

La recherche d’un smartphone avec des prix autour de 200/250 € n’est pas facile. Le marché regorge de propositions, dont certaines sont trop chères pour ce qu’elles proposent réellement.

L’Infinix Note 12 G96 est un smartphone qui se démarque dans cette gamme de prix et nous allons vous montrer aujourd’hui certains de ses attributs, comme l’énorme batterie ou la possibilité d’étendre la mémoire RAM.

Infinix Mobile est une entreprise technologique basée à Hong Kong, fondée en 2012. Bien qu’elle ne soit pas très connue, la vérité est qu’elle a des propositions très intéressantes, et ses modèles sont conçus au siège de l’entreprise en France. En plus des smartphones, il propose également des ordinateurs portables, des téléviseurs et certains accessoires tels que des écouteurs.

Le smartphone Infinix Note 12 G96

L’Infinix Note 12 G96 est l’un des quatre modèles disponibles dans la gamme Infinix Note 12, qui comprend les Note 12 VIP, Note 12 G88 et Note 12i.

Le processeur qui équipe le smartphone est un MediaTek Helio G96 qui a été conçu pour répondre aux exigences d’un environnement de jeu. Il est livré avec 8 Go de RAM, mais il peut être étendu jusqu’à 13 Go, en utilisant l’espace ROM disponible. Ainsi, la vitesse de traitement du smartphone est améliorée, ce qui se reflète dans les performances de certaines tâches plus exigeantes, comme le jeu lui-même.

L’écran est de 6,7″ avec la technologie AMOLED et a une résolution FullHD+. En termes de dimensions, le smartphone mesure 165 x 76 x 7,9 mm, bien qu’il ait une batterie de 5000 mAh et pèse 185g. Cette batterie charge à une vitesse maximale de 33W.

Il convient également de noter qu’il dispose d’un appareil photo selfie 16MP et d’un arrière grand angle 50MP et de deux autres qui aideront à capturer des photos.

L’Infinix Note 12 G96 est disponible en noir et blanc, avec 128 Go de stockage interne. Cette version globale peut être trouvée pour environ 230 €, avec des frais supplémentaires.

