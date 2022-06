Meta fait face à huit nouvelles poursuites pour « exploitation des jeunes »

Les réseaux sociaux sont constamment pointés du doigt en raison de leur impact, jugé négatif, sur la santé mentale des jeunes. Maintenant, suivant cette tendance, Meta a huit nouvelles poursuites en justice pour avoir exploité « des jeunes à des fins lucratives ».

L’acte d’accusation vient du cabinet d’avocats Beasley Allen.

Meta, mère de certains des réseaux sociaux les plus utilisés aujourd’hui, fait face à huit nouveaux procès, qui ont vu le jour suite à la présentation d’une panoplie de plaintes. Les avocats du cabinet d’avocats Beasley Allen l’accusent d’exploiter les jeunes à des fins lucratives.

Selon un communiqué de presse, le parquet affirme également que Meta emploie des tactiques psychologiques pour favoriser une utilisation plus fréquente de ses plateformes, et ne protège pas les jeunes utilisateurs.

Comme le rapporte le Wall Street Journal, plus de 40% des utilisateurs d’Instagram, l’un des réseaux sociaux sous le Meta, ont moins de 22 ans, et environ 22 millions d’adolescents utilisent l’application chaque jour.

Les poursuites ont été déposées dans le Colorado, le Delaware, la Floride, la Géorgie, l’Illinois, le Missouri, le Tennessee et le Texa, et allèguent qu’une exposition prolongée des utilisateurs des médias sociaux de Meta a favorisé des suicides réels ou des tentatives de suicide, des troubles de l’alimentation, de l’anxiété, de la dépression, entre autres. – problèmes liés.

Les accusés savaient que leurs produits et services connexes étaient dangereux pour les jeunes enfants et adolescents impressionnables, mais ils ont complètement ignoré leurs propres informations.

Andy Birchfield, avocat de Beasley Allen, a expliqué dans un communiqué.

La firme a mentionné l’audience qui comprenait le témoignage de Frances Haugen, qui, en octobre 2021, a accusé Meta de privilégier le profit au bien-être de ses jeunes utilisateurs.

L’utilisation des médias sociaux chez les jeunes devrait être considérée comme un contributeur majeur à la crise de santé mentale à laquelle nous sommes confrontés dans le pays. Ces applications auraient pu être conçues pour minimiser tout dommage potentiel, mais au lieu de cela, une décision a été prise de manière agressive pour les adolescents dépendants au nom des bénéfices des entreprises. Il est temps pour cette entreprise de reconnaître les préoccupations croissantes entourant l’impact des médias sociaux sur la santé mentale et le bien-être de cette partie la plus vulnérable de notre société et de changer les algorithmes et les objectifs commerciaux qui ont fait tant de dégâts.