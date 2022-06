Xaver 1000 : le radar qui peut vraiment « voir » à travers les murs

La technologie a considérablement évolué et, sur la base de cette évolution, il existe des équipements pour presque tout. L’un de ces équipements est le nouveau Xaver 1000, un système radar de nouvelle génération.

Ce radar a la particularité de pouvoir vraiment « voir » à travers les murs.

Camero-Tech, une société basée en Israël, a créé un appareil d’imagerie portable à la pointe de la technologie qui a la capacité de vraiment « voir » à travers les murs. Surnommé le Xaver 1000, ce radar offre aux forces armées, aux forces de l’ordre, aux unités de renseignement et aux premiers intervenants des capacités opérationnelles inédites.

Xaver 1000 : un « outil » puissant pour plusieurs organisations

Le Xaver 1000 est équipé d’un système de suivi de cible en temps réel basé sur l’IA ainsi que de sa propre technologie 3D « Sense-Through-The-Wall », qui lui permet de détecter et de voir des humains ou des objets statiques derrière des murs et des obstructions. . Des images haute résolution de personnes peuvent également être vues au niveau de certaines parties du corps, même si les cibles sont assises, debout ou allongées.

Les utilisateurs peuvent également utiliser le système pour déterminer la hauteur des objets et s’il s’agit d’adultes, d’enfants ou d’animaux, leur donnant un avantage opérationnel évident et la possibilité, comme on dit, « d’entrer dans le connu ».

Évidemment, le Xaver 1000 peut être considéré comme un système militaire puissant, mais aussi pour les équipes de recherche et de sauvetage et les unités de renseignement opérant dans diverses situations, y compris les environnements urbains hostiles et les sites de catastrophes naturelles.