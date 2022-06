Oneplus 10t 5g Arrive Et Ce Sont Les Principales Spécifications

OnePlus se prépare à mettre sur le marché un nouveau smartphone haut de gamme qui complète la gamme OnePlus 10. En fait, un modèle de base n’a pas été lancé, mais il n’existe peut-être même pas.

Les rumeurs récentes tiennent pour acquis que le OnePlus 10T 5G sera le prochain produit phare du fabricant et les principales spécifications ont également déjà été révélées.

Le lancement du OnePlus 10 Pro a eu lieu en début d’année. Le smartphone a été présenté seul et, de fait, le marché n’attendait même pas grand-chose à l’annonce d’une version de base, le OnePlus 10. Mais comme à son habitude, en milieu d’année, le constructeur propose un nouveau top model à ses fans. et semble être plus que certain qu’il s’agit du OnePlus 10T 5G.

Les principales caractéristiques du OnePlus 10T 5G

Comme il s’agit d’un smartphone haut de gamme lancé après l’annonce du nouveau SoC de Qualcomm, il est parfaitement logique que ce soit le nouveau Snapdragon 8+ Gen1 qui soit intégré au OnePlus 10T 5G et les rumeurs vont dans ce sens. En fait, le constructeur lui-même aurait déjà avancé avec l’idée que sa prochaine version serait avec ce SoC.

A l’arrière, le module caméra sera composé de trois capteurs. Le principal aura 50 MP avec 1/1.5″, étant ainsi le plus grand capteur utilisé par OnePlus dans ses smartphones.

La caméra ultra grand angle sera de 8MP et il y aura toujours un capteur macro de 2MP. Le téléobjectif de la version Pro n’est pas mentionné pour ce modèle.

L’écran AMOLED sera de 6,7 « avec une résolution FullHD + et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il y aura une caméra perforée positionnée au centre de 32MP.

Enfin, les informations révèlent que la batterie peut avoir une capacité de 4800 mAh avec une charge rapide pouvant aller jusqu’à 150W, mais elle ne devrait pas supporter la charge sans fil. Quelque chose qui sera presque certainement l’inclusion de NFC et du système d’exploitation Android 12 avec l’interface utilisateur OxygenOS 12.