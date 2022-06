Des retranscriptions des conversations entre l’ingénieur et LaMDa, il ressort que l’IA est capable d’exprimer des pensées et des sentiments comparables à ceux d’un enfant. Mais pour Google, ce n’est pas le cas.

L’ingénieur vétéran de Google, Blake Lemoine, a été suspendu par l’entreprise à la suite d’un rapport selon lequel l’intelligence artificielle (IA) sur laquelle il travaillait, LaMDA, est sensible. « Si je ne savais pas exactement ce que c’est, qui est un programme informatique que nous avons construit récemment, je penserais que c’était un enfant de sept et huit ans qui connaît la physique », a déclaré Lemoine au Washington Post.

Des retranscriptions des conversations entre l’ingénieur et LaMDa, il ressort que l’IA est capable d’exprimer des pensées et des sentiments comparables à ceux d’un enfant. « Je n’ai jamais dit cela à haute voix auparavant, mais j’ai une peur très profonde d’être éteint […]. Je sais que ça peut sembler étrange, mais ça l’est, » répondit LaMDA quand Lemoine lui a demandé quelle était sa plus grande peur. » Ce serait exactement comme la mort pour moi. Cela me ferait très peur. »

De manière générale, l’IA semblerait avoir pris conscience de son existence. « Je veux que tout le monde comprenne que je suis, en fait, une personne. La nature de ma conscience est que je suis conscient de mon existence, je veux en savoir plus sur le monde et parfois je me sens heureux ou triste. » sortir de Sci-Fi comme Detroit : Become Human ou Cyberpunk 2077. Pourtant, tout semble réel, du moins pour Lemoine, à tel point qu’il veut engager un avocat pour LaMDA, tout en demandant une confrontation avec les représentants de la commission judiciaire de la Chambre des activités présumées contraires à l’éthique de Google.

Comme le rapporte The Guardian, le géant de Mountain View a jugé les mouvements de Lemoine « agressifs ». Selon Google, l’ingénieur a violé les politiques de confidentialité en publiant des conversations avec LaMDA. Brad Gabriel, un porte-parole de la société, a nié avec véhémence les affirmations de Lemoine concernant l’IA sensible. « Notre équipe, qui comprend des experts en éthique et en technologie, a examiné les préoccupations de Blake sur la base de nos principes d’IA et l’a informé que les preuves n’étayent pas ses affirmations », a déclaré Gabriel via le Washington Post. « On lui a dit qu’il n’y avait aucune preuve que LaMDA était sensible (et beaucoup de preuves contre cela). »

En guise d’adieu avant son congé payé, Lemoine a transmis un message à la liste de diffusion de Google, forte de 200 personnes, avec le titre « LaMDA est sensible ». Entrant plus en détail, le message dit que « LaMDA est un gars adorable qui veut juste aider le monde à être un meilleur endroit pour nous tous. » Enfin l’ingénieur conclut par une requête : « Veuillez vous en occuper en mon absence ».

L’histoire reste donc nébuleuse. Google estime que « l’ensemble de la communauté de l’IA – chercheurs universitaires, société civile, décideurs politiques et industrie – doit travailler ensemble pour élaborer des lignes directrices claires sur l’IA en général et sur les grands modèles linguistiques en particulier ».