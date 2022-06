Tsmc Commencera à Produire Les Puces 2 Nm Fin 2024

S’il y a quelque chose qui caractérise le monde technologique, c’est précisément le fait qu’il évolue constamment à travers des logiciels et du matériel de plus en plus robustes et puissants. Et spécifiquement en ce qui concerne le segment des puces, cette évolution se produit à une vitesse très intéressante.

Ainsi, selon les dernières nouvelles, le taïwanais TSMC commencera à produire ses puces 2 nm à la fin de l’année 2024.

Les consommateurs sont de plus en plus informés et conscients des équipements qu’ils achètent. Par exemple, dans les smartphones, les gens font déjà leurs choix en fonction non seulement des marques et des modèles, mais aussi du système de caméra, de la capacité de stockage, de la taille et du poids, entre autres.

Cependant, il n’y a toujours pas beaucoup d’utilisateurs qui achètent leurs téléphones en fonction des processeurs qu’ils apportent, sans parler de la lithographie dans laquelle ces puces sont développées. Mais la vérité est que c’est un point qui devrait commencer à intéresser de nombreuses personnes, compte tenu de l’évolution de ce segment.

Les puces 2 nm de TSMC entrent en production fin 2024

Actuellement, les puces les plus avancées utilisent un processus de fabrication de 4 nm qui, par essence, respecte la distance entre deux transistors dans le SoC. Et les yeux sont déjà tournés vers la prochaine génération de 3 nm, en particulier du géant TSMC, qui est le fabricant de semi-conducteurs le plus grand et le plus avancé au monde.

Mais les dernières informations indiquent également que la production initiale des puces 2 nm de la société taïwanaise est prévue pour la fin de l’année 2024. Et il s’agit de la date la plus proche établie, car la production pourrait s’étendre au-delà de cette date. En effet, produire des puces plus avancées n’est pas un processus facile car, tout d’abord, il faut construire de nouvelles usines avec des chaînes de montage adaptées aux processus avancés.

Ensuite, il est essentiel que les conditions des usines soient revues et répondent à certaines exigences, notamment liées à la protection de l’environnement. TSMC a déjà soumis un plan de construction pour l’usine de 2 nm qui sera revu et, si tout est en ordre, passera à l’évaluation environnementale au premier semestre 2023. Ce n’est qu’après l’approbation donnée que la construction des installations pourra commencer , et la première phase de celui-ci devrait se terminer fin 2024.

Si ces prédictions se réalisent, la production de masse de puces de 2 nm pourrait avoir lieu en 2025.