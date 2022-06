L’une des nouvelles fonctionnalités d’iPadOS 16 ne sera pas pour tout le monde et Apple a expliqué pourquoi

Apple est en train de rénover iPadOS, avec de nouvelles fonctionnalités qui en font un système plus ajusté à ce dont il dispose. Cette tablette se rapproche de plus en plus d’un ordinateur et son système d’exploitation doit suivre ce changement.

L’une des nouveautés présentées la semaine dernière l’a montré, avec l’arrivée de Stage Manager, à la fois pour iPadOS 16 et pour macOS Ventura. Maintenant, le géant de Cupertino a révélé la raison pour laquelle cette nouveauté ne pourra pas être utilisée par tous les iPads.

Stage Manager est une façon complètement différente d’organiser le bureau d’un utilisateur. Disposez les fenêtres ouvertes sur les côtés de l’écran sous forme de vignettes pouvant être rappelées à tout moment. De plus, il permet de regrouper les fenêtres pour faciliter l’accomplissement des tâches.

De plus, et dans iPadOS et macOS Ventura, il est possible d’avoir une fenêtre ouverte et bien centrée, étant dans le focus de l’utilisateur. Ainsi, tout est centré sur cette application et sur cette fenêtre, pour l’utilisateur, qui se focalise sur cet espace de travail.

Cette nouveauté est désormais connue, elle ne sera pas disponible sur tous les iPad où iPadOS 16 pourra être installé. D’après ce qui a été révélé, seuls les plus récents et ceux qui possèdent le SoC M1 d’Apple pourront utiliser le Stage Manager. Apple est déjà venu expliquer la raison de cette limitation.

Stage Manager est une expérience entièrement intégrée qui offre une toute nouvelle expérience de fenêtre incroyablement rapide et réactive et permet aux utilisateurs d’exécuter 8 applications simultanément sur iPad et un écran externe avec une résolution allant jusqu’à 6K. Offrir cette expérience avec l’immédiateté que les utilisateurs attendent de l’expérience tactile de l’iPad nécessite une grande mémoire interne, un stockage ultra-rapide et des E/S flexibles de l’ère externe, tous fournis par les iPad avec le SoC M1.

Comme cela a été justifié, tout est basé sur les ressources que ces appareils sont capables d’offrir à l’utilisateur. Seuls ceux qui ont le SoC M1 présent sont en mesure d’offrir ces capacités dont Stage Manager a besoin, tant en termes de traitement que de mémoire.

Ainsi, et comme expliqué, le Stage Manager ne sera accessible qu’aux iPads équipés du SoC M1 d’Apple. À titre de comparaison, l’iPad Pro actuel dispose de ce SoC et jusqu’à 16 Go de RAM, mais le modèle 2020 a le SoC Bionic d’Apple et 6 Go de RAM.

Apple n’exclut pas que Stage Manager puisse être utilisé sur des modèles plus anciens et sans le SoC M1. Cependant, pour assurer une expérience utilisateur complète, il a fixé cette limite et l’appliquera.