Pedrógão Grande : plus de 4 000 billets détruits ont été sauvés

La tragédie de Pedrógão Grande, où 66 personnes sont mortes et plus de 500 maisons ont été détruites, a eu lieu en 2017. Après cinq ans, plus de 4 000 billets détruits dans les incendies de Pedrógão Grande ont été «sauvés» par Banco de Portugal.

Les billets de banque les plus précieux sont enterrés depuis plusieurs années.

La récupération de plus de 4 000 billets détruits dans les incendies de Pedrógão Grande a été le travail qui a le plus ému l’équipe du Banco de Portugal, selon un communiqué, mais la majeure partie de l’argent a été enterrée pendant plusieurs années.

Ce qui vient en plus, ce sont les gens qui enterrent l’argent avec l’espoir qu’ils resteront les mêmes quand ils en auront besoin, mais quand ils vont les déterrer, ils se rendent compte que les animaux et l’humidité font leur travail », raconte Lusa le coordinateur du service d’appréciation des billets que la Banque du Portugal a à Carregado (municipalité d’Alenquer).

Dans le complexe de haute sécurité, où les 173 tonnes d’or sont stockées dans une maison forte, des billets sont fabriqués (par la société Valora), des palettes de billets sont accumulées en attendant les sociétés de transport (qui les distribuent aux banques et aux grandes surfaces) et là où il y a un laboratoire d’analyse des contrefaçons et un département de tri et de destruction des billets, il y a aussi un petit département qui compte deux employés (qui peuvent être plus nombreux pendant les périodes de pointe) dont le travail consiste à essayer de « récupérer » l’argent gâché pour revenir de l’argent aux citoyens qui serait autrement perdu.

Garder l’argent à la maison est une habitude portugaise – que ce soit dans des tiroirs, dans des débarras ou enterrés – mais les billets de banque sont périssables et beaucoup sont gâtés par l’humidité, moisis, rongés par les rats ou mangés par les vers de terre. Il y a aussi ceux qui sont détruits dans les incendies (généralement domestiques).

Il convient de noter que Banco de Portugal dispose d’un service gratuit d’évaluation des billets : les citoyens peuvent remettre de l’argent endommagé ou mutilé aux bureaux de Banco de Portugal ou même l’envoyer par la poste.

Pour qu’un billet en euros soit valorisé, plus de 50 % de la surface doit pouvoir être reconstituée afin que son authenticité puisse être garantie par les signes de sécurité (dans le cas des billets en escudo, la règle était de 75 %). S’ils parviennent à l’évaluer, ils détruisent le billet et paient le montant correspondant. Si les billets sont méconnaissables, ils sont perdus, détruits et le propriétaire ne reçoit aucune compensation.