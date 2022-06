Israël : les F-35 gagnent en autonomie et en fonctionnalités « mortelles »

En temps de guerre, il est important que les pays disposent de la meilleure artillerie, avec les meilleures caractéristiques. Dans le domaine militaire, les chasseurs Lockheed Martin F-35 Lightning II ou F-35 Joint Strike Fighter sont les plus utilisés.

Selon des informations récentes, Israël modernise ses F-35, leur donnant plus d’autonomie et des fonctionnalités « mortelles ».

Mercredi dernier, le Jerusalem Post a rapporté qu’Israël avait apporté des mises à jour « puissantes » à son arsenal militaire pour se préparer à une future attaque contre les capacités nucléaires de l’Iran. Les F-35 ont été mis à jour et ont gagné plus d’autonomie, n’étant ainsi pas nécessaire de faire le plein en l’air pour attaquer l’Iran.

F-35 : bombe intégrée d’une tonne

L’armée de l’air israélienne (IAF) a également annoncé avoir récemment intégré une nouvelle bombe d’une tonne dans l’arsenal d’armes utilisé par les F-35. Ce modèle particulier peut être transporté à l’intérieur du compartiment d’armes interne de l’avion sans compromettre l’action et la stabilité du chasseur.

La nouvelle arme est définie comme « autonome et protégée contre les interférences et les systèmes de guerre électronique » et aurait été testée lors de tests par l’IAF, dont les résultats ont été partagés avec le ministre israélien de la Défense Benny Gantz.

Une autre arme spécifiquement prévue pour la flotte israélienne de F-35 comprend la bombe à guidage de précision Rafael SPICE, des missiles air-air et peut-être une version de 2 000 livres du SPICE 2000.

Toutes ces améliorations visent à rendre les avions plus flexibles et avec une plus grande capacité de survie et de destruction. Le pays a travaillé dur, dans le but de concevoir des avions qui devraient mener son prochain combat contre l’Iran ou simplement protéger la nation des attaques qui pourraient être ciblées.