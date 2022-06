Xbox rejoint le mois de la fierté avec des initiatives spéciales

Le mois de juin est également connu sous le nom de Pride Month, c’est-à-dire le mois au cours duquel l’égalité entre tous les êtres humains est célébrée, quelle que soit leur orientation sexuelle.

Avec de nombreuses initiatives se déroulant dans le monde entier dans le cadre du Pride Month, Xbox a également décidé de s’associer à plusieurs initiatives. Viens voir…

Selon une étude relativement récente (voir ici), plus de la moitié des joueurs (52%) s’accordent à dire que « mon identité dans les jeux est un meilleur reflet de moi-même que mon identité dans le monde réel« , les jeux vidéo sont un média important qui donne aux joueurs, en particulier ceux de la communauté LGBTQIA+, le choix d’être qui ils veulent être.

L’année dernière, Xbox a produit un lot limité de contrôleurs Pride et les a partagés avec des joueurs et des créateurs LGBTQIA + du monde entier. Bien que la réponse au contrôleur ait été positive, beaucoup ont exhorté Xbox à le rendre universellement disponible. Et il semble que vos prières aient été exaucées.

Le 1er juin, dans un article sur Xbox Wire, Xbox a annoncé la nouvelle Xbox Pride Controller personnalisable, qui rassemble les drapeaux de 34 communautés d’une manière incroyable et entrelacée pour célébrer l’unité et la force des nombreuses communautés LGBTQIA+.

Cette nouvelle manette sera disponible à l’achat via le Xbox Design Lab à partir du 9 juin et tout au long de l’année.

Mais il y a plus de nouvelles donc le nouveau contrôleur Xbox Pride n’est pas la seule façon dont Xbox célèbre les communautés LGBQTIA + pendant le mois de la fierté. Il a également été révélé que :

Partagez comment Xbox + Microsoft redonne à la communauté LGBTQIA+. L’année dernière, Microsoft a fait don de plus de 8 millions de dollars à des organisations qui soutiennent les communautés LGBTQIA+. Aujourd’hui, Microsoft et Xbox ont annoncé un don supplémentaire de 170 000 $ pour multiplier les organisations LGBQTIA +, ainsi que la possibilité pour les joueurs de pouvoir faire don de leurs points MS Rewards à Mermaids, OutRight Action International et au National Center for Transgender Equality.

Annonce que Tell Me Why sera disponible gratuitement en téléchargement et en lecture pendant tout le mois de juin. DONTNOD, le studio derrière Tell Me Why, fera également un don à deux organisations à but non lucratif : Transgender Law Center et Trans Lifeline, qui fournissent des ressources et un soutien aux personnes trans, non binaires et genderqueer et aux diffusions en direct.

Diffusion en direct sur Xbox Twitch Channel avec certains streamers LGBQTIA+ comme Nikatine, Dragtrashly, Lanieloveee, Itsmeholly et IamBrandon.

Offrez du contenu dans le jeu qui comprend un tout nouvel emblème et une nouvelle plaque signalétique dans Halo Infinite, ainsi que des livrées arc-en-ciel mettant en vedette la franchise Forza

Vêtements de collection Pride de la boutique Xbox Gear et plus encore !

De plus, le 17 juin, Pride in VR pourra être expérimenté avec l’événement métaverse « Pride has no Borders » organisé par des activistes, des joueurs et des défenseurs des communautés LGBTQIA+ chez Microsoft, Team Xbox et des organisations telles que International Lesbian, Gay, Bisexual , Trans and Intersex Association (ILGA World) et OutRight Action International. Vous pouvez confirmer votre présence sur aka.ms/talkpride