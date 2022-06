Ford quittera les concessions et vendra ses électriques en ligne

Le PDG de Ford a annoncé que les prochains véhicules électriques du constructeur seront vendus uniquement en ligne, avec un prix non négociable, empêchant les ventes et les marges des concessionnaires conséquentes.

Le fabricant suit les traces d’autres qui ont déjà adopté cette approche.

Aux États-Unis d’Amérique, il est courant que les concessionnaires facturent à leurs clients des marges importantes sur le prix de la voiture fixé par les constructeurs. Bien que ce ne soit pas quelque chose qu’ils aiment particulièrement, ils ne peuvent pas faire grand-chose pour l’arrêter.

En raison de cette possibilité associée aux concessions, le PDG de Ford, Jim Farley, a annoncé que les prochains véhicules électriques du constructeur seront vendus uniquement en ligne et que leur prix sera non négociable.

Il faut opter pour des prix non négociables. Nous devons être 100% en ligne. Il n’y a pas de stock, il va directement au client. Et une collecte et livraison 100% à distance. Je pense que nos concessionnaires peuvent le faire. Mais les règles vont être brutales. Ils seront très différents de ce qu’ils sont aujourd’hui.

Outre Ford, d’autres constructeurs ont déjà décidé de faire le choix de transférer leurs ventes en ligne, en les exécutant directement avec le client et en laissant de côté les concessionnaires. Des exemples en sont Mercedes-Benz, Volkswagen, Volvo… Soit dit en passant, Stellantis commencera à mettre en œuvre une solution similaire chez Alfa Romeo, DS et Lancia : les concessions serviront de magasins et de centres de livraison, comme c’est le cas avec Tesla.

Cette approche présente de nombreux avantages pour les entreprises, car elles ont plus de contrôle sur l’ensemble du processus d’achat, y compris la livraison, et s’assurent que les clients achètent leurs véhicules au prix stipulé.

Par conséquent, les concessionnaires adopteront éventuellement un rôle d’agent, n’ayant pas besoin de gérer les stocks et recevant une commission fixe pour chaque unité vendue.

Le PDG de Ford n’a pas précisé si ce passage à Internet se produira à grande échelle ou s’il ne se produira qu’aux États-Unis d’Amérique.

