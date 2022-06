Le fabricant électrique chinois Nio créera des batteries à partir de 2024

Quand on parle de voitures électriques, il est normal de penser d’abord à la Tesla d’Elon Musk. Cependant, ce marché a considérablement évolué, ce qui signifie que davantage d’entreprises souhaitent également y participer.

En ce sens, le constructeur chinois de voitures électriques Nio a maintenant annoncé qu’il commencerait à fabriquer des batteries qu’il a lui-même développées à partir de l’année 2024.

Nio va commencer à fabriquer ses batteries

Le constructeur chinois de voitures électriques Nio a déclaré qu’à partir de 2024, il commencera à fabriquer des batteries haute tension qu’il a lui-même développées. Cette initiative vise à améliorer sa rentabilité et sa compétitivité avec d’autres marques concurrentes dans ce domaine, à savoir Tesla.

Selon les informations fournies par Reuters, le président de la société chinoise basée à Shanghai, William Li, a déclaré jeudi (9) aux analystes qu’il avait l’intention de commencer à produire une batterie de 800 volts au second semestre 2024.

La plupart des voitures électriques fonctionnent aujourd’hui avec des batteries de 400 volts, mais d’autres véhicules, tels que les électriques Taycan de Porsche, sont alimentés par des batteries lithium-ion de 800 volts, qui se rechargent plus rapidement.

Nio compte actuellement plus de 400 employés dans le domaine de la recherche et du développement des technologies de batteries. Et selon le président, l’entreprise a l’intention d’utiliser une combinaison de batteries autoproduites et de sources externes à long terme, quelque chose de similaire à ce que Tesla fait déjà.

Li a également déclaré que Nio avait l’intention d’utiliser des batteries autoproduites pour sa nouvelle gamme, qui devrait être prête à la vente au second semestre 2024. Les nouveaux modèles devraient coûter entre 200 000 et 300 000 yuans, soit environ 28 000 à 42 500 euros.

Le président a également ajouté que les coûts des batteries avaient augmenté au cours de ce deuxième trimestre, après le renouvellement, en avril, d’un contrat avec son seul fournisseur de batteries, CATL. Il a également ajouté que sa perte nette était tombée à 1,8 milliard de yuans au premier trimestre, contre 4,9 milliards l’année précédente.

En revanche, l’entreprise prévoit de livrer entre 23 000 et 25 000 voitures à la fin du trimestre, qui se termine le 30 juin. Et ce montant sera inférieur aux 25 768 enregistrés au cours des trois premiers mois de l’année, ce qui est une conséquence des blocages causés par les nouvelles flambées de COVID-19 à Shanghai.