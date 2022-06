Les CPU Intel Meteor Lake dépasseront les 6,50 GHz avec la même consommation qu’Alder Lake

Intel a sorti ses nouveaux processeurs Alder Lake de 12e génération. Cependant, le constructeur californien réfléchit déjà à la prochaine génération et aux suivantes, à savoir l’Intel Core Meteor Lake.

Et d’après les récentes informations qui viennent d’être révélées, les CPU Intel Meteor Lake peuvent arriver à dépasser les 6,50 GHz avec la même consommation que les puces de traitement de la génération actuelle.

Intel Meteor Lake peut dépasser 6,50 GHz avec la consommation d’Alder Lake

De nouvelles informations ont été diffusées sur le réseau social Twitter concernant un processeur Intel Meteor Lake pour ordinateurs portables. Les données, révélées à travers des images, montrent la conception interne de la puce et ces détails ne devraient être présentés que la semaine prochaine, lors de l’événement IEEE VLSI Symposium 2022.

Les informations montrent l’un des modèles de processeur Intel Core hautes performances de 14e génération pour ordinateurs portables, construit sur la base de la fabrication Intel 4, qui lance le processus 7 nm du fabricant taïwanais TSMC. Et les données montrent que, par rapport au procédé Intel 7 actuel, avec une lithographie de 10 nm, le constructeur californien pourra augmenter les fréquences de ses processeurs jusqu’à 20 % sans augmenter la consommation d’énergie, par rapport aux processeurs Alder Lake de génération actuelle.

Par conséquent, plusieurs sources indiquent que les puces pourront atteindre des fréquences plus élevées. Et, de cette façon, il sera peut-être possible de voir des fréquences supérieures à 6,00 GHz à l’avenir grâce au refroidissement par air. Et aussi dans les images, nous pouvons voir qu’il est également fait mention d’une amélioration supplémentaire de 5% des performances à hautes fréquences.

Par conséquent, Intel Core Meteor Lake peut atteindre des fréquences autour de 6,60 GHz, alors que l’Intel Core i9-12900KS actuel atteint 5,50 GHz.





Mais, bien sûr, ces informations sont encore très « vertes » et il faudra encore attendre longtemps avant que cette génération de processeurs ne soit présentée, ce qui n’est attendu qu’à partir du second semestre de l’année prochaine 2023.