Un programmeur Google Cloud a calculé pi à 100 milliards de chiffres

Pi (π) est un grand nombre et en tant que tel, beaucoup ne connaissent que les trois premiers, c’est-à-dire 3,14, en grande partie à cause des cours de mathématiques où le nombre est utilisé pour calculer le périmètre d’un cercle.

Cependant, récemment, un programmeur du service Google Cloud a pu calculer pi à 100 milliards de chiffres, dépassant ainsi son ancien record de 31,4 milliards de chiffres.

Calcul de 100 milliards de chiffres de pi avec Google Cloud

L’ingénieure et programmeuse Google Clous Emma Haruka Iwao a battu son propre record établi il y a trois ans, en 2019, lorsqu’elle a pu calculer la valeur de pi jusqu’à 31,4 milliards de chiffres. Cependant, ce record a été battu par le même employé qui a maintenant réussi à trouver la valeur de pi à 100 milliards de chiffres. Et curieusement, le dernier nombre trouvé est ‘0’ (zéro).

À cette fin, le même outil utilisé dans l’enregistrement précédent, le Google Cloud y-cruncher, a été utilisé. Le processus d’enquête a commencé en octobre 2021 et les machines ont mis jusqu’en mars 2022 pour le terminer. De plus, dans le précédent record de 2019, le processus prenait 121 jours et maintenant la durée était de 157 jours, et cette fois, cela a pris deux fois plus vite.

Selon l’auteur de l’exploit remarquable, les mêmes outils et techniques ont été utilisés, mais l’amélioration de la vitesse est due à certaines fonctionnalités de Google Cloud qui se sont également améliorées, notamment après le réseau 100 Gbps, entre autres.

Selon ce qui a été rapporté, une autre différence significative est la grande quantité de données traitées pour calculer des nombres aussi longs. Lors du premier enregistrement, les machines étaient capables de traiter environ 19 000 téraoctets de données. Mais cette fois, pour calculer les 100 milliards de chiffres, l’ordinateur a traité environ 82 000 éléments de données, ce qui représente une très grande augmentation.

À titre de comparaison, 100 milliards de chiffres de pi ont réussi à aller de la Terre à la Lune et à revenir 3 304 fois. Et si vous souhaitez télécharger tous les numéros, interagir avec eux ou voir le code source utilisé, vous pouvez le faire via ce lien.