GitHub tuera Atom à la fin de l’année pour faire place au VS Code de Microsoft

En plus de l’excellente plateforme dédiée à la programmation qu’elle est, GitHub donne tout de même à ses utilisateurs les outils nécessaires. C’est ainsi qu’Atom est né, l’un des éditeurs de texte les plus populaires dans ce domaine de la technologie.

Avec son rachat par Microsoft, quelques changements étaient déjà attendus, qui ont fini par prendre forme. Le plus récent est venu avec l’annonce d’une autre fin, cette fois d’Atom, qui fait place à VS Code et Codespaces.

Toute personne connectée au monde de la programmation connaît certainement Atom. Cette proposition GitHub a changé la façon dont les éditeurs de texte sont créés et mis à la disposition des utilisateurs. Étant la première grande application à être construite sur le framework Electron, elle a bien montré la voie à beaucoup de ceux qui sont venus plus tard.

Entièrement personnalisable, cet éditeur de texte a la capacité de reconnaître les langages de programmation et d’aider les utilisateurs à développer leur travail de manière plus simple, plus logique et beaucoup plus organisée.

Ayant tout pour réussir, et cela s’est avéré l’être, il se retrouve désormais dans une situation anormale et étrange. GitHub a décidé de mettre un terme à Atom et de faire place à d’autres outils que Microsoft met à la disposition des programmeurs.

C’est en fait une voie qui était attendue voire envisagée, tant les deux plateformes sont en concurrence l’une avec l’autre. VS Code semble avoir gagné en visibilité, du fait de son origine, et c’est pourquoi ce sera la proposition gagnante qui sera recommandée pour l’avenir, soit par GitHub, soit par Microsoft lui-même.

D’après ce que GitHub a révélé, la disparition d’Atom est prévue pour la fin de cette année. Le 15 décembre 2022, il sera interrompu et perdra tout le support existant. A cette date, leurs référentiels ne sont plus actifs et sont archivés, toujours accessibles.

Ce dernier point est certainement une possibilité pour que la mort de l’Atom ne se produise pas. Celui-ci peut être ressuscité et développé par d’autres programmeurs, lui donnant un nouveau souffle. Pour autant, les alternatives ne manquent pas, du VS Code au Sublime Text, en passant par le plus traditionnel et bien connu Notepad++.