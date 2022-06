WhatsApp apporte à nouveau des nouvelles à l’un de ses meilleurs paris, les groupes

Les utilisateurs de WhatsApp bénéficient de nouvelles fonctionnalités à un rythme presque époustouflant. Chaque semaine, de nouvelles fonctions ou modifications de l’interface apparaissent, toujours pour rendre ce service meilleur et plus simple à utiliser.

Après de nombreuses améliorations, une autre est arrivée, cette fois dédiée à l’un des principaux éléments de WhatsApp. Désormais, les groupes peuvent grandir et avoir jusqu’à 512 utilisateurs en même temps.

WhatsApp est de plus en plus l’outil de communication préféré sur Internet. Il a abandonné il y a longtemps les simples conversations textuelles pour devenir une proposition complète et de plus en plus remplie de fonctionnalités utiles et importantes.

Après avoir vu beaucoup de nouvelles, qui comprenaient le transfert de fichiers jusqu’à 2 Go, vient maintenant une autre nouvelle promise en même temps. Désormais, et globalement, les groupes peuvent atteindre un maximum de 512 utilisateurs.

WhatsApp libère des groupes plus importants avec 512 participants pour tout le monde ! Vous pouvez enfin créer et rejoindre des groupes jusqu’à 512 personnes en utilisant les dernières versions de WhatsApp pour Android, iOS et Desktop ! https://t.co/KEGmGwR3De — WABetaInfo (@WABetaInfo) 10 juin 2022

La nouveauté est de voir la duplication de ce qui était disponible jusqu’à présent, ouvrant ainsi la voie à des groupes plus importants avec beaucoup plus d’utilisateurs. C’était, selon WhatsApp, l’une des fonctionnalités les plus demandées par les utilisateurs ces derniers mois.

Quiconque veut tester la nouveauté doit avoir installé la version bêta 2.22.13.10 sur Android et 22.12.0.73 pour iOS. Malgré tout, et d’après ce que l’on sait, il devrait arriver dans les prochaines heures à tous les utilisateurs, même en dehors du programme de test.

Si on le compare à ce que propose la concurrence, ce chiffre de 512 de WhatsApp est bien loin des 200 000 que Telegram autorise aux utilisateurs. Pourtant, c’est une amélioration importante et qui plaira certainement à de nombreux utilisateurs.