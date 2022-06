Vous pouvez maintenant essayer gratuitement Resident Evil Village dans votre navigateur Internet

Dans le contexte : Ce n’est un secret pour personne que le service de jeu en nuage Stadia de Google a rencontré un succès limité auprès des consommateurs. Au lieu de tuer complètement Stadia (comme la société l’a fait avec bon nombre de ses autres applications et services), elle a ajouté une version en marque blanche, permettant aux développeurs de jeux de rendre leurs titres ou démos plus accessibles.

La semaine dernière, Sony a annoncé qu’il apportait officiellement Resident Evil Village à VR sur sa prochaine plate-forme Playstation VR2. Maintenant, vous pouvez essayer une démo du jeu non VR dans votre navigateur Internet. C’est entièrement gratuit et vous n’avez même pas besoin de vous connecter. Tout ce que vous avez à faire est d’entrer votre âge (le jeu est classé M), de cliquer sur le bouton de lecture et d’attendre que la démo se charge.

Il utilise Immersive Stream for Games, une version sous licence du service de streaming de jeux Stadia de Google. Il fonctionne sur Windows, macOS et Android sur la dernière version de Chrome et iOS sur Safari. Même d’autres navigateurs Web basés sur Chromium peuvent être pris en charge de manière non officielle, car la démo s’est déroulée sans problème pour moi sur Microsoft Edge.

Vous devrez également disposer d’une connexion Internet décente, Capcom recommandant une vitesse de téléchargement d’au moins 10 Mbps. Le streaming du jeu consommera environ 12,6 Go de données par heure, c’est donc quelque chose à garder à l’esprit si vous avez des limites de données.

Vous pouvez y jouer avec une souris et un clavier, différents contrôleurs ou même une superposition de boutons d’écran tactile sur mobile. Heureusement, Capcom a supprimé la limite de temps d’une heure des démos précédentes, bien que vous soyez limité aux régions du village et du château du jeu. L’enregistrement de votre progression n’est pas non plus pris en charge, vous devrez donc recommencer si vous êtes déconnecté.

La qualité d’image laisse beaucoup à désirer, avec la démo limitée à 1080p SDR (le faible débit binaire le rend pire qu’il n’y paraît). Cependant, il se sentait suffisamment réactif, bien que cela puisse être différent pour vous si vous n’avez pas de serveur Stadia à proximité.