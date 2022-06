Starlink a détruit la campagne d’information russe en Ukraine

Le général de brigade Steve Butow de l’unité d’innovation de défense du Pentagone a déclaré que les satellites Starlink d’Elon Musk « ont totalement détruit la campagne d’information de Poutine » car ils n’ont jamais réussi à déconnecter l’Ukraine du monde.

Le service satellite aide à coordonner et à lancer les attaques contre l’Ukraine et à les relier au monde.

Le service de Starlink n’était même pas en ligne en Ukraine lorsque l’invasion russe a commencé. Cependant, un tweet de Mykhailo Fedorov, vice-Premier ministre ukrainien, a suffi à Elon Musk pour ordonner à son entreprise de démarrer des services dans la région.

Des sources affirment qu’au cours de ces 100 jours de conflit qui ont suivi, Starlink a aidé les soldats ukrainiens à se connecter avec leurs supérieurs, à dire à leurs familles qu’ils sont en sécurité et même à jouer à « Call of Duty » sur leurs smartphones pendant votre temps de repos.

Combien de terminaux Starlink sont actifs en Ukraine ?

Les terminaux Starlink connectent quotidiennement jusqu’à 150 000 Ukrainiens à Internet. Bien que ce nombre puisse sembler faible par rapport à d’autres pays, l’Ukraine est au milieu d’une invasion qui a également vu la Russie pirater son réseau satellite pour se connecter avec ses troupes de première ligne.

Dans une interview le mois dernier, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que dans les zones où la communication avait été perdue, les Russes avaient dit aux habitants que l’Ukraine n’existait plus. Ensuite, les services Starlink ont ​​démarré, ce qui a permis au pays de rester connecté au monde. Zelensky a utilisé le service pour communiquer non seulement avec les troupes de première ligne et le grand public, mais aussi avec les chefs d’État d’autres pays comme les États-Unis et la France.

Plus de 10 000 terminaux Starlink sont désormais opérationnels en Ukraine. 1 333 d’entre eux ont été fournis par l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), tandis que des agences privées en ont fait don de 5 000. Des équipements d’une valeur de 15 millions de dollars ont été expédiés de SpaceX en Ukraine, la société spatiale étant actuellement responsable de la facturation des services.

Pourquoi l’entreprise travaille-t-elle dans des zones de conflit ?

Butow a également déclaré qu’Elon Musk avait convoqué une réunion le lendemain de l’invasion russe pour voir comment Starlink pourrait être utilisé en Ukraine. Au cours du week-end, 500 terminaux étaient apparus dans le pays, et lundi, environ 475 étaient opérationnels.

Cependant, ce n’est pas seulement le rythme de l’entreprise privée qui fait fonctionner Starlink. Le service s’appuie sur une constellation de satellites en orbite basse pour fournir un accès Internet haut débit aux utilisateurs du monde entier. En mars de cette année, Elon Musk a déclaré que Starlink aurait 4 200 satellites actifs d’ici 2023.

Dans un tweet le mois dernier, Musk a également déclaré que les satellites Starlink étaient ciblés par des cyberattaques russes et que SpaceX s’efforçait de garder une longueur d’avance.

Il n’est donc pas surprenant que Musk se retrouve du côté des menaces présumées de l’armée russe. Les satellites de Starlink ont, en effet, contrecarré les plans de la Russie visant à isoler l’Ukraine, lui donnant une visibilité en ces temps sombres.

