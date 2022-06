Un peu plus du nouveau gameplay de F1 2022 révélé

F1 2022, développé par Codemasters, est à un peu moins d’un mois de sa sortie et l’anticipation de l’arrivée du jeu est grande.

Afin d’anticiper une partie de ces attentes, un peu plus a été dévoilé sur le « nouveau » gameplay de F1 2022.

C’est déjà le 1er juillet que le nouveau jeu de la série F1 d’Electronic Arts sort et est en développement par les incontournables Codemasters.

F1 2022 (voir ici ou ici) s’avère être un projet plein d’ambition, et maintenant il a reçu une nouvelle déclaration de Codemasters et Electronic Arts, dévoilant une bande-annonce qui démontre les nouvelles fonctionnalités du jeu.

F1 2022 génère de fortes attentes et le compte à rebours a commencé. N’oubliez pas que le jeu devrait arriver sur le marché le 1er juillet sur PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One et PC.

« F1 22 permet aux joueurs de vivre leurs fantasmes de Formule 1 sur et hors piste« , a déclaré Lee Mather, directeur créatif senior, F1 chez Codemasters. « Les joueurs sont ravis d’entrer dans la nouvelle ère de la Formule 1 avec l’introduction de nouvelles voitures, de nouvelles réglementations et un meilleur contrôle des moments de la journée de course. F1 22 permet aux joueurs d’être plus sociaux avec des amis en dehors du circuit. L’espace personnalisé à l’intérieur de F1 Life permet aux joueurs de présenter leur collection de voitures et d’accessoires indispensables et de faire l’envie d’amis et de rivaux.«

Parmi les nouveautés attendues, on peut anticiper l’inclusion, comme on a eu l’occasion de le voir ici, du Grand Prix de Miami. La piste nord-américaine recrue qui a été spécialement conçue pour la compétition, sera présente en F1 2022 étant l’une des grandes nouvelles que les joueurs voudront explorer, certainement.

Il y a également eu une amélioration de l’aérodynamique des voitures pour s’adapter aux nouvelles règles aérodynamiques, et Codemasters a révélé que le système de suspension a également été affiné. De plus, le comportement des roues contre le sol, les conditions météorologiques et le style de conduite ont également été revus. Il s’agit du jeu essayant de suivre l’évolution de la technologie des pneus réels.

Les joueurs pourront découvrir le F1 Sprint et des moments immersifs de la journée de course tels que des tours de formation, des moments de voiture de sécurité et des arrêts aux stands. D’autre part, le Pirelli Hot Lap avec huit supercars ajoute une nouvelle dimension avant que l’action ne se réchauffe sur les circuits cette saison.

Il convient également de noter le système AI Adaptive que F1 2022 implémente et qui aidera les joueurs à se mettre dans la peau de leurs pilotes virtuels. Ce système adapte l’expérience de jeu au niveau de compétence du joueur, créant des courses compétitives compatibles avec ses compétences. D’autre part, les programmes d’entraînement ont été améliorés, incitant les joueurs à mieux connaître les circuits et à apprendre à les maîtriser.

F1 Life est le nouveau centre social qui permet aux joueurs de présenter leur collection de supercars, d’accessoires, d’équipements et de trophées. La personnalisation des personnages dans le jeu s’étend au-delà de la piste avec des vêtements et des accessoires de marque que les joueurs peuvent collectionner via des défis en jeu, Podium Pass, une boutique de marque et une boutique de jeux. En entrant dans le jeu, les joueurs commencent par leur hub personnel, qui sert également de lobby multijoueur, permettant l’accès aux avatars et aux collections d’amis.

Les joueurs de F1 2022 Champions Edition reçoivent également de nouvelles icônes My Team, Jacques Villeneuve, Mark Webber et Nico Hülkenberg, et deux voitures de sécurité pilotables : la Mercedes-AMG GT Black Series et l’Aston Martin Vantage à utiliser dans le contre-la-montre.

Grâce aux modes Immersive et Broadcast le jour de la course, les joueurs pourront avoir une expérience plus brute ou plus cinématographique de la course, ce qui plaira à la fois aux joueurs qui veulent tous les détails et les efforts associés, ou aux joueurs qui préfèrent une expérience plus cinématographique.

De retour dans F1 2022, il y aura également le mode Carrière avec la possibilité de créer notre règne en Formule 1, sur 10 ans, avec une fonctionnalité à deux joueurs.

Il convient également de noter l’inclusion de la réalité virtuelle pour les lecteurs PC et le multijoueur, y compris l’écran partagé hors ligne.

F1 2022 sortira le 1er juillet 2022, juste à temps pour le Lenovo British Grand Prix FORMULA 1 2022, sur PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One et PC. Les joueurs peuvent cependant précommander l’édition F1 2022 Champions pour du contenu supplémentaire et un accès anticipé de trois jours.