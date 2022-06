La Nasa Rassemble Une équipe Pour étudier Les Ovnis

Les Objets Volants Non Identifiés (OVNI) effraient certaines personnes, mais en même temps intriguent d’autres. Un exemple de ce dernier est la NASA, qui rassemble une équipe de recherche pour étudier ces artefacts inconnus.

Après de nombreuses années de spéculation, la NASA va de l’avant avec une enquête.

La NASA a récemment annoncé qu’elle rassemblait une équipe indépendante de chercheurs pour étudier les observations de ce qu’on appelle maintenant les phénomènes aériens non identifiés (UPA).

L’agence spatiale américaine prévoit d’étudier ces observations d’un point de vue scientifique, bien qu’elle précise qu' »il n’y a aucune preuve que les PAN soient d’origine extraterrestre ». De plus, la NASA a souligné que les limitations associées aux observations d’artefacts rendent difficile de tirer des conclusions logiques.

L’équipe responsable de l’étude des ovnis est dirigée par l’astrophysicien David Spergel, avec le soutien de la direction des missions scientifiques de la NASA. Ensemble, ils identifieront les données disponibles sur les ovnis et détermineront la meilleure façon de recueillir ces informations à l’avenir.

De plus, selon la NASA, ils identifieront les moyens par lesquels l’agence peut « utiliser ces données pour faire progresser la compréhension scientifique des PAN ». Selon Thomas Zurbuchen, administrateur associé pour la science, l’étude sera ouverte et non classifiée.

On rappelle que, l’année dernière, le Pentagone a publié son propre rapport sur les origines potentielles des ovnis, après avoir énuméré cinq explications possibles aux phénomènes que beaucoup voient dans le ciel. En plus d’explications concrètes, le siège du département américain de la Défense a également inclus « d’autres », pour intégrer les événements pour lesquels il n’a pas pu trouver d’explication. De plus, en 2020, il a publié des images, officialisant la capture d’images qui incluent des objets inconnus dans le ciel.

Malgré la réalisation de cette enquête, la NASA a souligné qu’il est peu probable que des extraterrestres soient à l’origine d’OVNIS.

A lire aussi :