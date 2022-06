Zelensky a-t-il minimisé les avertissements américains concernant l’invasion russe ?

La guerre entre la Russie et l’Ukraine dure depuis plus de 100 jours et la vérité est que, s’il y a quelque chose à enregistrer, c’est le nombre de victimes. La Russie a « perdu » la guerre dès la première minute où elle a avancé et d’après ce que l’on sait, Zelensky ne croyait pas que Poutine avancerait.

Selon Joe Biden, Zelensky a minimisé les avertissements américains concernant l’invasion russe.

Zelensky: La préparation de l’invasion reste une question controversée

Joe Biden a déclaré hier, vendredi, que le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait minimisé les avertissements américains d’une invasion russe de son pays. Pour autant que l’on sache, les États-Unis ont commencé à mettre en garde contre les préparatifs d’une invasion de l’Ukraine bien avant que le président russe n’annonce le 24 février une « opération spéciale » contre le pays.

Ces avertissements ont suscité l’incrédulité et des critiques plus ou moins voilées de la part de certains alliés européens, qui jugeaient à l’époque les États-Unis trop alarmistes.

Bien que Zelensky ait pris de l’importance et ait consolidé son leadership avec le début de l’agression russe, sa préparation à l’invasion – ou son absence – reste une question controversée.

Dans les semaines qui ont précédé le début de la guerre, le 24 février, Zelensky a été publiquement irrité lorsque des responsables de l’administration Biden l’ont averti à plusieurs reprises qu’une invasion russe était très probable.

La Russie a envahi l’Ukraine le 24 février et plus de 4 000 civils sont morts dans cette opération, selon l’ONU, qui prévient que le nombre réel est probablement beaucoup plus élevé.

L’opération militaire a provoqué la fuite de plus de huit millions de personnes, dont plus de 6,6 millions hors du pays, selon les dernières données de l’ONU.

L’invasion russe a été condamnée par la communauté internationale dans son ensemble, qui a réagi en envoyant des armes à l’Ukraine et en renforçant les sanctions économiques et politiques contre Moscou.