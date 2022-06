Le bloc-notes reçoit un support natif pour ARM dans Windows 11

L’engagement de Microsoft envers ARM est total et ces derniers temps, nous n’en avons vu que des preuves palpables. Ces dernières semaines, nous avons assisté à la naissance de Projet Volterra (un kit de développement basé sur le Snapdragon 8cx) et nous avons vu comment le nouveau Microsoft Store a été adapté à ARM. Maintenant, c’est au tour de deux autres outils : les PowerToys (dont nous avons déjà parlé) et le Bloc-notes.

Le bloc-notes rejoint la révolution ARM

À partir du Bloc-notes, l’outil de texte classique récemment repensé de Microsoft est passé à la version 11.2205 sur le canal de développement Windows Insider. Voici ses principales nouveautés :

Prise en charge native d’Arm64, augmentant les performances et l’efficacité énergétique sur les ordinateurs basés sur ARM comme le Surface Pro X.

Faire défiler des fichiers très longs et remplacer de grandes quantités de texte fonctionne désormais mieux.

Accessibilité : Améliorations pour les lecteurs d’écran, en particulier la mise à l’échelle du texte et les touches d’accès.

Le lecteur multimédia n’est pas loin derrière

L’autre mise à jour mise en avant par Microsoft est celle reçue par le nouveau Media Player. La mise à jour numéro 11.2205 introduit les nouvelles fonctionnalités suivantes :