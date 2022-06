TikTok perd des employés parce qu’un cadre n’est pas d’accord avec le congé de maternité

TikTok a perdu près de 20 employés dans ses bureaux de Londres après qu’un dirigeant a déclaré que les entreprises ne devraient pas accorder de congé de maternité à leurs employées. De plus, d’autres problèmes ont été signalés qui ont motivé le départ.

Apparemment, travailler dans ce géant des réseaux sociaux n’est pas un lit de roses, bien au contraire.

Le dirigeant qui dirige le commerce électronique pour TikTok Europe, Joshua Ma, a déclaré aux employés à Londres cette année qu’en tant que « capitaliste », il ne croyait pas que les entreprises devraient offrir à leurs employées un congé de maternité payé.

Selon le Financial Times, le commentaire de Joshua Ma a davantage irrité les salariées, déjà insatisfaites des conditions de travail épuisantes – par exemple, il y a des salariés qui travaillent plus de 12 heures par jour, en commençant leurs journées très tôt, afin d’être capable d’établir des appels avec la Chine.

Il y a des gens qui partent toutes les semaines, c’est comme un jeu tous les lundis on demande qui a été viré, qui a démissionné…

Un employé actuel de TikTok a révélé au Financial Times.

Outre ceux qui ont déjà dit au revoir à TikTok, au Financial Times, d’autres employés ont révélé qu’ils étaient proches de suivre le même chemin. En fait, un porte-parole de TikTok a confirmé que les travailleurs devaient faire des heures supplémentaires pour « respecter les habitudes d’utilisation ». Cependant, il a assuré que l’entreprise veut faire de cette réalité une exception « et non la norme ».

Les employés ont révélé que la culture d’entreprise de ByteDance, la société mère de TikTok, importée de Chine, n’est pas compatible avec l’environnement auquel les travailleurs britanniques sont habitués.

TikTok a déjà répondu

Le même porte-parole de TikTok a déclaré à The Post que l’entreprise « a une politique claire de congé de maternité au Royaume-Uni », qui garantit 30 semaines de congé payé pendant lesquelles les employées reçoivent 90% de leur salaire. Il a également expliqué qu’il offrait neuf semaines d’indemnité de maternité obligatoire et 13 semaines supplémentaires de congé sans solde.

Nous enquêtons sur les déclarations et actions présumées pour déterminer s’il y a eu violation des politiques de l’entreprise.

A déclaré le porte-parole, soutenu par le Financial Times, qui a rapporté que TikTok enquêtait effectivement sur les propos présumés de Joshua Ma.

Malgré cela, et corroborant ce qui était allégué par les employés, un ancien chef d’équipe à Londres a confirmé que la culture « est vraiment toxique » et que les relations « sont construites sur la peur, pas sur la coopération ». En fait, « ils ne se soucient pas de l’épuisement, parce que c’est une si grande entreprise, ils peuvent simplement le remplacer ».

A lire aussi :