Apportez le gameplay de la console sur votre smartphone avec le nouveau Razer Kishi V2

Razer est l’une des entreprises les plus solides en termes d’équipements pour le segment des jeux. Dotée d’un portefeuille enviable, la marque nord-américaine continue de lancer régulièrement des nouveautés intéressantes sur le marché pour les consommateurs adeptes de ce secteur.

De cette façon, la société a maintenant lancé son nouvel accessoire Razer Kishi V2, pour apporter toute l’expérience de la console à votre smartphone Android, tout en recréant la façon dont le jeu se fait sur ces appareils.

Razer Kishi V2 : toute la puissance de jeu sur votre smartphone

Razer a lancé son nouveau gadget Kishi V2, une manette de jeu adaptée au smartphone, donnant à l’équipement tout le contrôle et le gameplay avec la qualité que l’on retrouve sur les consoles. Cette nouveauté vient répondre à un marché de plus en plus attractif, où l’on assiste à une croissance importante des jeux cloud et du streaming. En tant que tel, le Razer Kishi V2 offre aux joueurs la solution la plus simple et la plus simple pour jouer avec un contrôle absolu de l’expérience.

Pour l’instant, l’accessoire a été lancé pour les smartphones Android, mais la version pour les iPhones d’Apple arrivera à la fin de cette année.

Le Kishi V2 est inspiré du contrôleur de console primé Razer Wolverine V2 et dispose des mêmes boutons de haute qualité avec de nouvelles commandes tactiles à micro-interrupteurs qui apportent des améliorations de pointe du matériel de jeu aux appareils mobiles.

Selon les détails, le bouton « Partager » permet aux joueurs d’enregistrer rapidement la photo ou les vidéos parfaites à partager avec des abonnés et des amis. L’appareil dispose également de deux boutons multifonctions et est capable de lancer la nouvelle application Razer Nexus d’un simple clic. En tant que tel, le Kishi V2 est ensuite optimisé pour des performances maximales dans les derniers jeux AAA disponibles via le streaming ou les jeux natifs sur les appareils mobiles.





Comme nous pouvons le voir dans les images ci-dessus, le Razer Kishi V2 est extensible et s’adapte à n’importe quel smartphone, étant prêt pour les futurs modèles qui arriveront sur le marché cette année. Il a un design intéressant, avec une prise en main facile qui vous permet de l’emporter partout avec un maximum de confort.

Selon Richard Hashim, directeur des appareils mobiles et des consoles Razer :

Le Razer Kishi original a ouvert la porte à une nouvelle catégorie de contrôleurs de qualité console sur le marché des jeux mobiles, et nous sommes ravis de voir le Kishi V2 améliorer cette expérience de toutes les manières possibles. Grâce à la technologie de pointe que nous avons intégrée à Kishi V2, les joueurs peuvent profiter du même aspect et de la même sensation que leurs jeux de console et PC préférés où qu’ils soient, sans perdre une seconde.

Le Razer Kishi V2 prend en charge le même gameplay à faible latence que son prédécesseur et offre un contrôle sur les jeux natifs et les jeux en nuage via une connexion USB-C et des ports de chargement directs qui permettent de charger l’appareil sans interrompre le jeu.

Les dimensions de l’équipement sont de 47 mm de haut, 220 mm de large et 117 mm de profondeur et il pèse 284 grammes. Le Kishi V2 pour Android a été mis en vente à partir du 8 juin et le modèle iOS n’arrivera sur le marché qu’en octobre. Le prix conseillé est de 119,99 euros.

Vous pouvez voir plus de détails sur le Razer Kishi V2 ici.