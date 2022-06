La guerre en Ukraine a conduit les pays européens, notamment, à abandonner les coopérations avec la Russie à différents niveaux. Dans le cas des partenariats spatiaux, le télescope allemand de l’observatoire spatial Spektr-RG a été fermé en raison de l’invasion. Cependant, la Russie veut maintenant le prendre unilatéralement.

Équipé de deux télescopes, l’allemand eROSITA et le russe ART-XC, cet équipement a été lancé en juillet 2019 pour cartographier l’intégralité du ciel en rayons X, mais depuis le début du conflit, la partie allemande est éteinte.

La Russie menace de « voler » le télescope allemand

Les puissances alliées, dans leur rejet de l’action militaire russe, n’ont pas coopéré à des projets impliquant la nation de Poutine. L’affaire de la menace sur la Station Spatiale Internationale a été un premier signe que tant sur Terre que dans l’espace, la volonté d’isoler la Russie était une certitude. Cependant, Poutine veut faire cavalier seul et ne pas perdre le travail déjà accompli dans le passé.,

Ainsi, la Russie poursuit ses efforts pour devenir intouchable dans l’exploration spatiale. Le directeur de Roscosmos, Dmitri Rogozine, un « ami personnel » de Vladimir Poutine et un politicien, pas un scientifique, est la voix de cette intention. La dernière manœuvre de provocation concerne l’observatoire Spektr-RG, un projet conjoint entre l’agence spatiale russe et l’institut Max Planck allemand.

Cet observatoire est équipé de deux télescopes, l’allemand eROSITA et le russe ART-XC. Après sa fermeture à la suite de l’invasion de l’Ukraine, Rogozine a déclaré que Roscosmos le rallumerait et prendrait unilatéralement le contrôle de l’observatoire, sans demander la permission aux Allemands.

Spektr-RG a été conçu pour succéder au satellite spatial et radiotélescope Spektr-R, lancé en 2011 et a cessé de fonctionner en janvier 2019, des mois avant la mise en service du nouvel observatoire. Le plus grand instrument de l’ensemble, le télescope à rayons X eROSITA, est un projet allemand conçu pour observer l’expansion de l’univers, et a déjà capturé des images incroyables du ciel observable.

La partie russe de l’ensemble est le deuxième télescope, appelé ART-XC, bien que l’idée d’utiliser les rayons X pour capturer les émanations énergétiques du Cosmos ait été l’idée de l’astrophysicien russe Rashid Sunyaev, de retour en Union soviétique. Le projet, datant des années 1980, prévoyait déjà une collaboration entre pays (principalement européens), mais il n’a pas abouti en raison de son coût élevé. En 2003, Roscosmos a repris le projet, mais à plus petite échelle.

eROSITA était prévu pour une mission de 7 ans, au cours de laquelle il scrutera le ciel et enregistrera des émanations allant jusqu’à 10 KeV, afin de détecter de nouveaux amas et noyaux actifs de galaxies, mais l’invasion russe de l’Ukraine n’a fait qu’entraver les travaux. à cause de Dmitri Rogozine.

Ce n’est pas l’Allemagne qui a « éteint » sa partie du télescope

Après l’invasion, plusieurs pays ont annulé leurs accords avec la Russie. À son tour, Roscosmos, l’agence spatiale russe, a annulé tous les contrats et accords conclus avec d’autres agences pour de futurs lancements, en représailles au fait que ces nations s’opposent à « l’opération militaire spéciale » de la Russie en Ukraine et soutiennent les sanctions et les veto contre Moscou.

L’un des plus emblématiques impliquait OneWeb, pour le lancement (déjà payant) de la dernière vague de satellites en orbite basse du concurrent de SpaceX. Comme annoncé, trois jours avant le lancement, Roscosmos a annulé le contrat et exigé que le Royaume-Uni, qui avait aidé OneWeb à sortir de la faillite, se retire du partenariat, ce qui n’a pas eu lieu.

En conséquence, l’investissement financier et les 36 satellites sont restés au sol, car rien n’est monté dans l’espace sur la fusée Soyouz. Tout était entre les mains des Russes.

Le Spektr-RG n’en sort pas indemne non plus. Le 2 mars 2022, l’Institut Max Planck a déclaré qu’eROSITA avait été mis en « mode veille » en raison du conflit. Simultanément, Rogozine a affirmé que l’un des satellites de l’observatoire avait été arrêté non pas par les Allemands, mais par Roscosmos, apparemment à la demande des anciens partenaires.

Selon les informations, l’agence russe « a les moyens de mener seule les expérimentations », sous-entendant que Roscosmos ne dépendrait que d’ART-XC pour ses investigations. Jusqu’à présent, peu importait qui éteignait quoi, le fait était qu’eROSITA était hors ligne et en théorie, cela devrait rester ainsi. Ou alors c’était pensé.

Dans une récente interview à la télévision russe, Rogozine a déclaré qu’il avait « reçu des instructions pour rétablir le fonctionnement du télescope allemand dans le système Spektr-RG, afin qu’il puisse à nouveau fonctionner en conjonction avec des instruments russes ».

Malgré la demande de l’Allemagne de fermer l’un des deux télescopes du Spektr-RG, les experts russes insistent pour qu’il poursuive ses travaux. Roscosmos prendra les décisions pertinentes à cet égard dans un proche avenir. Eux – les personnes qui ont décidé d’éteindre le télescope – n’ont aucun droit moral d’arrêter une telle enquête au nom de l’humanité, car leurs idéaux pro-fascisme sont trop proches de ceux de nos ennemis.

A déclaré Dmitri Rogozine dans des déclarations.

La Russie pourrait être le premier pirate de l’espace

Selon les informations, Rogozine n’a jamais mentionné la consultation de l’Institut Max Planck, en fait, l’opération sera en théorie reprise unilatéralement, dans laquelle le contrôle de Spektr-RG deviendra à 100% la Russie. En gros, Roscosmos est sur le point de voler eROSITA à l’Allemagne.

Bien sûr, la déclaration de Rogozine a été très mal accueillie par la communauté scientifique, et même les chercheurs russes sont irrités par cette attitude. Lev Zeleny, directeur de l’Institut de recherche spatiale de l’Académie russe des sciences, a déclaré que « tous les scientifiques de l’institut sont contre une telle proposition », à la fois pour des raisons politiques (c’est un acte de piraterie classique, après tout) et des raisons techniques. .

Actuellement, Spektr-RG se trouve au point de Lagrange L2 du système Soleil-Terre, le même que le télescope spatial James Webb, à 1,5 million de kilomètres. Reste à savoir si Roscosmos mettra à exécution la menace de Rogozine, qui pourrait devenir le premier pirate de l’espace de l’histoire.