Les processeurs AMD Ryzen 8000 « Granite Ridge » avec architecture Zen 5 arriveront fin 2023

Le marché des processeurs est toujours confortablement mené par Intel. Cependant, nous avons déjà signalé ici à plusieurs reprises qu’AMD se rapproche de plus en plus, et de manière solide, raccourcissant ses distances avec le rival californien.

Et pour renforcer encore cette tendance, la société de Lisa Su a récemment annoncé que sa prochaine génération de processeurs Ryzen 8000 « Granite Ridge », avec architecture AMD Zen 5, arrivera fin 2023.

Les processeurs AMD Ryzen 8000 « Granite Ridge » arriveront fin 2023

AMD a annoncé ce jeudi (9) que ses prochains processeurs Ryzen 8000 AM5 arriveront à la fin de l’année prochaine 2023, remplaçant ainsi les Ryzen 7000 « Raphael ». Ces CPU ont été nommés « Granite Ridge » et ont été développés sur la base de l’architecture Zen 5 du constructeur, également présentée.

Ces nouvelles ont été révélées lors de l’événement AMD Financial Analyst Day 2022, et marquent ensuite le début de l’architecture Zen 5 dans le nouveau « Granite Ridge » pour les ordinateurs de bureau. De plus, les nouveaux processeurs, ainsi que le reste de la gamme, apporteront un GPU intégré (iGPU) pour favoriser la productivité de la machine. Et tandis que cette fonctionnalité définit ce que sont les APU (Unité de traitement accéléré – puces intégrant processeurs et cartes graphiques), AMD considère les Ryzen 8000 comme des CPU, puisque pour lui, les APU définissent des puces avec un iGPU capable de jouer, ce qui n’est pas le cas.

Le constructeur nord-américain a également informé que son prochain APU s’appellera « Phoenix Point », qui intégrera une fonctionnalité appelée AI Inference Accelerator (AIE) qui sera un composant d’accélération des performances matérielles.

Mais il y a plus de nouveautés, notamment en termes de processeurs pour serveurs, puisqu’AMD a également annoncé l’EPYC « Turin » qui sortira en 2024.

La cinquième génération de ces processeurs, serveurs, services cloud, etc., orientés métier, utilise les technologies Zen 5 V-Cache et Zen 5c. Les premiers modèles EPYC « Turin » seront fabriqués dans un processus de 4 nm, mais on estime que d’autres modèles peuvent déjà tirer parti de la technologie avancée de 3 nm.