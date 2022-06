Apple publie un nouveau firmware bêta pour les AirPods dédié aux développeurs

Le nouvel axe de développement est publié. Avec les nouvelles versions de systèmes d’exploitation en bêta, Apple se penche maintenant sur ses appareils et là où ils peuvent évoluer. Ainsi, à l’image du passé, la firme de Cupertino a sorti un nouveau firmware bêta pour les AirPods.

Comme mentionné, n’étant pas quelque chose de nouveau, ce type de sortie n’arrive qu’une fois par an et s’accompagne généralement de bonnes nouvelles.

Nouveau logiciel pour les AirPods

Apple a fourni des instructions pour installer le nouveau firmware via son portail dédié aux développeurs. Fondamentalement, ce que les développeurs doivent faire est de coupler les écouteurs à leur iPhone, puis d’utiliser Xcode 14 beta sur un Mac pour activer l’option « Pre-Release Firmware Beta » dans la section « Test AirPods ».

Selon les informations, la mise à jour peut prendre jusqu’à 24 heures pour que les écouteurs soient mis à jour après avoir activé cette option dans Xcode. Il convient de noter que pour installer le micrologiciel bêta sur les AirPods, l’iPhone, l’iPad ou le Mac auquel il est couplé doit exécuter iOS 16, iPadOS 16 ou macOS 13.

Une autre chose à garder à l’esprit est que le micrologiciel bêta n’est disponible que pour les AirPods de deuxième génération, de troisième génération, d’AirPods Pro et d’AirPods Max. Les AirPod de première génération n’ont pas reçu la mise à jour, du moins pour le moment.

On ne sait pas non plus ce qu’il y a de nouveau avec la mise à jour, à part les « améliorations du changement automatique ».

iOS 16 introduit une nouvelle fonctionnalité appelée « Audio spatial personnalisé » qui utilise la caméra TrueDepth de l’iPhone pour créer un « profil personnel » pour l’audio spatial, alors peut-être que le nouveau micrologiciel bêta des AirPods est lié à cette fonctionnalité.

En résumé, Apple travaille déjà pour que le lancement en septembre des versions finales de ses systèmes d’exploitation puisse être en phase avec les accessoires.