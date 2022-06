L’ESA approuve la construction d’une sonde qui vise à intercepter une comète précoce

L’Agence spatiale européenne (ESA) a récemment annoncé qu’elle avait approuvé la construction de la sonde principale de la mission, avec un lancement reporté à 2029.

L’objectif est de chercher à intercepter, pour la première fois, une comète primitive, insensible au rayonnement solaire. La mission est promue par l’ESA en collaboration avec son homologue japonais JAXA.

Les scientifiques visent à obtenir des réponses sur l’origine de la vie sur Terre à partir d’une comète précoce

Dans la mission Comet Interceptor, dont le lancement était initialement prévu en 2028, participe la biologiste star portugaise Zita Martins, qui fait partie de l’équipe internationale qui analysera les données qui seront ensuite collectées, selon Lusa. .

En pratique, les scientifiques entendent obtenir des réponses sur l’origine de la vie sur Terre à partir d’une comète qui ne s’est jamais approchée du Soleil et, par conséquent, est restée inchangée depuis sa formation.

L’ESA a indiqué que « la phase d’étude » de la mission « est terminée » et que la construction de la sonde principale « démarrera sous peu », après la sélection du consortium contractant.

Le Comet Interceptor placera la sonde principale à 1,5 million de kilomètres de la Terre, loin du Soleil.

Associé à des télescopes au sol, dont l’un sera construit au Chili, l’appareil permettra de détecter une comète du nuage d’Oort, une région aux extrémités du système solaire, et éventuellement des corps interstellaires entrés dans le système solaire pour la première fois et sont sur le chemin de l’approche du Soleil. Toutes les données obtenues seront transmises aux télescopes au sol via la sonde principale avec laquelle ils communiquent.

Pour Zita Martins, intercepter une comète primitive revient à entrer dans la « machine à voyager dans le temps », puisqu’elle permettra de découvrir quelles « molécules organiques » étaient disponibles au début de la formation du Système solaire et, ainsi, de donner des indices plus concrets sur l’origine de la vie dans le pays.

Les comètes, communément qualifiées de « boules de glace sales », ont dans leur composition, outre la glace, des poussières, des fragments de roche, du gaz et des composés organiques (ces derniers seront arrivés sur Terre à la suite de l’impact des comètes sur la surface de la Terre ).