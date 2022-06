Écouteurs Haylou GT7 Neo – une option abordable pour 20 €

Les appareils pour écouter de la musique sont de plus en plus accessibles, compte tenu du segment sans fil. La technologie Bluetooth et les processeurs intégrés des écouteurs offrent une plus grande fiabilité et une latence plus faible, garantissant que ce que vous entendez est de haute qualité sans décalage.

Aujourd’hui on met en lumière les écouteurs Haylou GT7 Neo disponibles aux alentours de 20€.

Haylou GT7 Neo est équipé d’un processeur prenant en charge le codage audio AAC, SBC. Pour des appels clairs et sans bruit, il dispose de la technologie Deep Neural Network, qui réduit le bruit de fond en temps réel.

Les écouteurs ont la technologie Bluetooth intégrée version 5.2 et ont un haut-parleur de 8 mm, avec une réponse en fréquence de 20 Hz à 20 kHz et ont un mode de faible latence. Ils prennent également en charge le contrôle tactile pour répondre et raccrocher les appels, avancer rapidement et démarrer/arrêter la musique, entre autres actions rapides.

Le constructeur garantit que l’autonomie est d’environ 6,5 heures, et la box assurera encore 22 heures d’utilisation supplémentaires, ce qui est plutôt bien pour le segment plus abordable.

Il a un système de construction intra-auriculaire avec isolation en caoutchouc et pèse environ 4 g.

Les écouteurs Haylou GT7 Neo sont disponibles pour seulement 20,95 €, avec la possibilité d’utiliser un coupon de magasin de 1,77 €. Le prix comprend la TVA et la livraison est gratuite.

Pour nos visiteurs du Brésil, il est également disponible sur Shopee.com.br au prix de 74 R$, en utilisant le code de réduction HAYLOU25.

Haylou GT7 Néo