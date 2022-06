Naughty Dog renverse la saleté sur «The Last of Us» à venir sur PS5 et PC

Dans le contexte : le Summer Game Fest de jeudi était plein de révélations et de mises à jour pour les jeux à venir sur toutes les plateformes. Les développeurs ont fourni de nouvelles informations sur les jeux à venir très attendus entre le gameplay et les teasers cinématographiques. Si vous êtes intéressé uniquement par les bandes-annonces, consultez notre résumé.

Naughty Dog a fourni un meilleur aperçu de ce que nous pouvions attendre de son remake de nouvelle génération de The Last of Us. Le co-président de Naughty Dog, Neil Druckmann, a déclaré que le remake est une reproduction fidèle de TLOU, utilisant les mêmes performances que la distribution originale. Bien sûr, les graphismes sont améliorés – comme si le jeu pouvait être plus époustouflant que le remaster PS4 Pro – jugez par vous-même dans la bande-annonce ci-dessous.

Cependant, le jeu ne se contente pas de recevoir une nouvelle couche de peinture pour tirer parti de la puissance de la PS5 et des PC. Sans entrer dans les détails, Druckmann dit que l’équipe a révisé le système de combat et l’IA. Le jeu tirera également parti de l’audio spatial 3D de Sony, qui devrait ajouter une expérience immersive lorsque vous vous cachez des Clickers alors qu’ils tentent de vous localiser par écholocation. Le gameplay mettra également en œuvre les déclencheurs adaptatifs du contrôleur DualSense et un retour haptique amélioré.

Naughty Dog rejoint la liste croissante des développeurs implémentant des correctifs d’accessibilité dans leurs jeux. Le remake aura beaucoup plus de fonctionnalités pour aider les joueurs handicapés que l’original ou même The Last of Us Part II, qui a remporté le trophée Innovation in Accessibility au 2020 Game Awards Show.

Le jeu sortira en trois versions. Le jeu de base coûte 70 $ et comprend l’excellent DLC préquel Left Behind. L’édition numérique de luxe coûte 80 $ et débloque du contenu supplémentaire, notamment des flèches explosives, des skins d’armes, un mode speedrun et des modificateurs pour une fabrication et une guérison plus rapides.

L’édition premium Firefly est une version physique des collectionneurs qui comprend tout, des entrées les moins chères et inclut une couverture de Steelbook et quatre numéros de la bande dessinée « The Last of Us: American Dreams ». Malheureusement, cette édition s’est vendue en un clin d’œil.

Les précommandes pour les versions numériques et physiques sont déjà ouvertes, les premiers arrivants bénéficiant de quelques avantages supplémentaires – des suppléments bonus et des pièces d’armes bonus.

Druckmann a également révélé quelques détails sur le prochain TLOU multijoueur, qui est toujours en développement. Cette version ne sera pas qu’un MMO avec des personnages TLOU. Druckmann a déclaré qu’il s’agissait d’une histoire entièrement nouvelle avec des personnages jamais vus auparavant, se déroulant dans un nouvel endroit et conçue à partir de zéro comme un titre autonome.

« [It’s] aussi gros que n’importe lequel de nos jeux solo que nous avons créés, et à certains égards plus gros », a déclaré Druckmann.

Le patron de Naughty Dog n’a pas indiqué si le multijoueur TLOU serait un jeu gratuit, mais il va de soi qu’il fonctionnera sous un modèle de service en direct comme Fortnite. Donc, free-to-play avec microtransactions.

The Last of Us Part I sera lancé sur PlayStation 5 le 2 septembre 2022, la version PC arrivant un peu plus tard. Le multijoueur The Last of Us n’a pas encore de fenêtre de sortie, mais Naughty Dog promet de nous apporter plus d’informations à ce sujet l’année prochaine.