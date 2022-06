You Suck at Parking : une véritable course au parking

You Suck at Parking est le prochain jeu des belges Happy Volcano.

Il s’agit, comme son nom l’indique, d’un jeu dont le thème principal est… le stationnement.

Les studios belges Happy Volcano, basés à Louvain en Belgique, travaillent sur leur prochain projet : You Suck at Parking.

En portugais, le titre du jeu peut être traduit par « Tu Não Prestas para Estacionar » et comme ce titre ne laisse aucun doute, le jeu tourne autour de l’habileté (ou de son absence) à garer les véhicules.

You Suck at Parking est en cours de développement pour Xbox, Playstation, Nintendo Switch et PC et est le seul jeu de voiture dont l’objectif est de s’arrêter et de se garer.

Selon les Happy Volcanos, le jeu peut être vu comme une expérience extrêmement radicale de la façon de garer un véhicule. Les joueurs joueront contre un contre-la-montre. Étant donné que le jeu a un fort penchant multijoueur, vous pouvez déjà voir le chaos qu’il pourrait causer.

Jusqu’à 8 joueurs « se battront » simultanément pour les places de parking vacantes au volant de leurs voitures, s’écrasent avec les véhicules, font des dérapages absurdes et d’autres manœuvres déconseillées pour obtenir cet espace libre dans les plus brefs délais.

You Suck at Parking mettra à la disposition des joueurs plusieurs véhicules, des parkings, des options de personnalisation et des compétences à débloquer au fur et à mesure du déroulement du jeu.

Mais plus. Il y a aussi environ 100 niveaux différents, complètement fous et avec des degrés de difficulté croissants pour rendre les joueurs fous.

L’idée est extrêmement drôle, notamment parce qu’on voit parfois des sessions similaires dans des parkings réels, par exemple, dans des centres commerciaux et autres lieux très fréquentés.

Bien que le gameplay soit dans le style de Micro Machines, le jeu a le potentiel d’être amusant dans l’aspect multijoueur. Cependant, la question demeure : « Et si le gameplay était comme un simulateur, comme Gran Turismo ou Forza ? »

Eh bien, cela va sans dire « N’essayez pas cela dans le parking du centre commercial près de chez vous! ».

You Suck at Parking devrait sortir sur Xbox, PC, Nintendo Switch et PlayStation pour le moment sans date de sortie concrète.

Voir plus loin…