Hyundai lance le service de conduite autonome RoboRide dans les rues de Gangnam

Hyundai Motor Group a annoncé que les rues de Gangnam à Séoul, en Corée du Sud, bénéficieront du service RoboRide. Comme il s’agit d’un quartier très fréquenté, ce sera un véritable défi pour les voitures électriques équipées de la conduite autonome de niveau 4 développée par le groupe.

Le projet est mené en partenariat avec le coréen Jin Mobility.

Comme annoncé dans un communiqué de presse, Hyundai Motor Group a récemment lancé le service RoboRide dans les rues de Gangnam, à Séoul, en Corée du Sud. Pour cela, désormais, des véhicules électriques à batterie, les IONIQ 5, circuleront dans le quartier, avec une technologie de conduite autonome de niveau 4 développée par le constructeur lui-même.

Le service désormais lancé par Hyundai Motor Group est le premier service de conduite autonome à opérer sur les routes de Gangnam, l’un des quartiers les plus encombrés de Séoul.

Hyundai Motor Group avec des véhicules à conduite autonome sur les routes

Pour réaliser ce lancement, le Groupe s’est associé à la startup coréenne Jin Mobility, qui exploite la plateforme de mobilité d’intelligence artificielle « iM », qui sera responsable de l’exploitation des deux unités IONIQ 5 RoboRide dans son application.

Chez Hyundai Motor Group, nous développons une technologie de conduite autonome de niveau 4 basée sur le système avancé d’assistance à la conduite (ADAS) développé en interne, dont la fonctionnalité et la sécurité sont vérifiées par une production de masse et un lancement commercial réussi. Nous espérons que ce service pilote RoboRide sera un tournant important qui nous permettra d’internaliser la technologie de conduite autonome.

A expliqué Woongjun Jang, vice-président senior et responsable du centre de conduite autonome du groupe Hyundai Motor.

Avec ce projet, le Groupe a l’intention de collecter des données sur la conduite autonome, ainsi que de poursuivre le développement de la technologie de niveau 4 pour conduire de manière sûre et flexible en milieu urbain.

Nous avons renforcé nos capacités, travaillé sur la recherche et le développement avec les institutions concernées. En commençant par le service pilote RoboRide en collaboration avec Hyundai Motor Group, nous sommes impatients de diriger le futur paysage de la mobilité. Nous ferons de notre mieux pour créer des synergies à travers ce service pilote.

Partagé Lee Seong-wook, PDG de Jin Mobility.

Hyundai Motor Group a obtenu un permis de conduire autonome temporaire du ministère coréen du Territoire, des Infrastructures et des Transports (MOLIT) et a travaillé avec le gouvernement métropolitain de Séoul pour installer un système qui relie les panneaux de signalisation aux véhicules autonomes.

Lors de son lancement, le service RoboRide a été testé par Won Hee-ryong, ministre du Territoire, des Infrastructures et des Transports de Corée du Sud, et Oh Se-hoon, maire de Séoul.

A lire aussi :