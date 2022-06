Pourquoi c’est important : la NASA rassemble une équipe indépendante pour étudier les phénomènes aériens non identifiés (UAP) d’un point de vue scientifique. L’effort sera dirigé par l’astrophysicien David Spergel, qui était auparavant directeur du département d’astrophysique de l’Université de Princeton. L’étude devrait durer environ neuf mois et impliquera la contribution d’experts des communautés aéronautique, scientifique et d’analyse de données.

Spergel a déclaré qu’ils examineront les données disponibles auprès des gouvernements, des civils, des organisations à but non lucratif et des entreprises, décideront quelles autres informations ils devraient essayer de collecter et détermineront comment les analyser au mieux.

« Conformément aux principes d’ouverture, de transparence et d’intégrité scientifique de la NASA, ce rapport sera partagé publiquement », a déclaré Daniel Evans, administrateur associé adjoint adjoint pour la recherche à la direction des missions scientifiques de la NASA.

La communauté s’est largement éloignée du terme objets volants non identifiés (OVNI) en partie à cause de la stigmatisation qu’il porte et du fait que certains de ces objets présentent des caractéristiques atypiques du vol et au-delà de notre compréhension de la physique.

Les rapports d’objets inconnus dans le ciel persistent depuis des décennies, voire des siècles, mais n’ont pas attiré la couverture médiatique grand public jusqu’à ce que le New York Times publie un article révolutionnaire sur le sujet en décembre 2017.

En 2020, le ministère de la Défense a rendu public une poignée de vidéos UAP capturées par des pilotes de la Marine. Le Bureau du directeur du renseignement national (ODNI) a publié un rapport très attendu sur la question en juin 2021. Sur les 144 cas étudiés provenant de sources gouvernementales américaines, le rapport n’a pu en identifier qu’un avec une grande confiance. Aucune explication n’a été obtenue pour les incidents restants.

L’ODNI a déclaré que d’autres catégories potentielles d’explications incluent l’encombrement aérien comme les ballons ou les offres, les phénomènes atmosphériques naturels tels que les cristaux de glace et les fluctuations thermiques, et un « autre » bac fourre-tout qui pourrait nécessiter des connaissances scientifiques supplémentaires pour être compris.

Le rapport de l’ODNI a déclaré qu’il n’y avait aucune donnée suggérant que l’UAP qu’il a étudié provenait d’un adversaire étranger. Ils ont également été incapables de confirmer que les programmes classifiés du gouvernement américain étaient responsables de l’une des observations.

Le mois dernier, le Congrès a tenu sa première audience publique sur le sujet en 50 ans.

La NASA a déclaré que les phénomènes non identifiés dans l’atmosphère présentent un intérêt à la fois pour la sécurité aérienne et la sécurité nationale, ajoutant qu’à l’heure actuelle, rien ne prouve que les PAN soient d’origine extraterrestre. L’administrateur de la NASA, Bill Nelson, a sa propre opinion sur la question.

On ne peut s’empêcher de remettre en question le moment de l’étude. La NASA a choisi de l’annoncer un mois seulement avant son intention de partager les premières images en couleur du télescope spatial James Webb. Nelson a précédemment déclaré qu’il s’attendait à ce que Webb « ouvre des secrets de l’univers qui seront tout simplement prodigieux, voire presque écrasants ». Peut-être que la NASA s’attend à découvrir quelque chose de vraiment révolutionnaire avec Webb et veut sortir devant lui ?

Les premières images de Webb seront partagées publiquement le 12 juillet.

Crédit image : Greg Rakozy, Pixabay