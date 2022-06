Oukitel WP19 : le smartphone robuste arrive avec une puissante batterie de 21 000 mAh

Les smartphones robustes ont tendance à être plus demandés par les personnes ayant des emplois plus physiques et soumis à des conditions météorologiques plus instables. Outre la robustesse, ils se caractérisent également par des batteries de grande capacité qui leur permettent de s’éloigner des sources d’énergie pendant deux ou trois jours sans que la communication ne soit un problème.

L’Oukitel WP19 fait passer ces deux fonctionnalités au niveau supérieur avec une puissante batterie de 21 000 mAh qui se charge à 33 W.

Téléphone robuste Oukitel WP19

Ce sera fin juin qu’Oukitel mettra sur le marché son nouveau téléphone durci. L’Oukitel WP19 sera un smartphone robuste, idéal pour les travaux à plus grand risque physique ou pour ceux qui aiment les aventures en plein air, passant les tests d’endurance les plus populaires, pourvu donc des certificats IP68, IP69K et MIL-STD-810H.

On sait qu’il aura un écran de 6,78″, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. Concernant le processeur, il n’y a pas encore d’indication, mais il viendra avec Android 12.

Une autre des caractéristiques déjà divulguées est la composition des chambres. L’appareil photo principal a 64 MP avec un capteur Samsung et une ouverture f/1.8. Il dispose également d’une caméra macro 2 MP et d’une caméra de vision nocturne Sony 20 MP à l’arrière.

La caméra de vision nocturne vous permettra de capturer des photos dans l’obscurité sans bruit et avec beaucoup de détails, même dans des environnements d’obscurité totale.

une batterie puissante

En plus du module de caméra arrière avec caméra de vision nocturne, le smartphone se distingue également par son énorme batterie. Selon le constructeur, l’Oukitel WP19 disposera d’une batterie d’une capacité de 21000 mAh.

Dans les résultats disponibles, il est garanti que le smartphone atteindra 36 heures de lecture vidéo, 123 heures de lecture musicale, 122 heures d’appels et 2252 heures d’autonomie en veille. En plus de ces informations, il est également avancé que le smartphone avec 3 heures pourra recharger 80% de la batterie, grâce à la charge rapide de 33W.

Plus d’informations devraient cependant émerger d’ici le lancement de l’Oukitel WP19, comme le prix et d’autres détails. Ce téléphone robuste sera disponible à l’achat chez AliExpress fin juin.

Vous pouvez également participer au concours, disponible sur la page produit, où 2 smartphones Oukitel WP19, 5 smartwatches et 30 oreillettes TWS seront tirés au sort. Pour participer, enregistrez simplement votre email.

