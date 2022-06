Windows 11 (build 25136) Arrive Sur Le Canal Insider Dev

Une semaine de plus, nous avons des nouvelles dans le programme Windows Insider et nous vous en parlerons à temps. Découvrez avec nous les nouveautés de cette semaine, notamment les onglets de l’explorateur de fichiers, qui sont de retour dans cette version.

Une après-midi surprise pour #WindowsInsiders dans le canal de développement. La version 25136 est maintenant disponible ! Veuillez consulter le blog pour tous les détails! https://t.co/mIXhSPRwpI#Windows11#AreYouFlightingYet pic.twitter.com/rbmoUiPmby – Programme Windows Insider (@windowsinsider) 9 juin 2022

Quoi de neuf dans la sous-version 25136

Mises à jour des onglets et de la navigation de l’explorateur de fichiers

Pour nous aider à travailler à plusieurs endroits en même temps, la barre de titre de l’Explorateur de fichiers comporte désormais des onglets. Nous serions ravis de savoir quelles fonctionnalités d’onglets vous aimeriez voir ensuite.

L’explorateur de fichiers présente également une conception de volet de navigation gauche remaniée qui facilite la navigation vers les dossiers qui vous intéressent. L’organisation mise à jour offre un accès facile à vos dossiers fréquemment utilisés (accès rapide) et épinglés et aux profils cloud OneDrive ajoutés à Windows. Les profils cloud OneDrive reflètent le nom de l’utilisateur associé au compte. Les dossiers connus de Windows qui sont disponibles par défaut dans le volet de navigation ne sont plus affichés sous Ce PC pour que cette vue reste centrée sur les lecteurs de votre PC. Lorsque vous naviguez vers des dossiers synchronisés avec OneDrive, tels que Documents, Images, etc., la barre d’adresse affiche le chemin d’accès correct pour aider à clarifier quand vos dossiers sont dans le cloud et quand ils sont locaux.

Contenu dynamique des widgets dans la barre des tâches

Ils testent quelques modifications pour apporter un contenu plus dynamique des Widgets à la barre des tâches. En plus de voir le contenu en direct du widget météo, nous commencerons également à voir des mises à jour en direct des widgets sportifs et financiers, ainsi que des alertes d’actualité. Cela devrait nous permettre de savoir plus facilement quand quelque chose d’important se passe en rapport avec ces widgets et de nous tenir informés des dernières nouvelles.

Le contenu est censé être vu en un coup d’œil, avec la possibilité d’en voir plus dans le tableau des widgets en cliquant dessus. Cependant, si vous n’interagissez pas avec la mise à jour du contenu, la barre des tâches vous indiquera à nouveau l’heure.

Modifications et améliorations de la build 25136

Entrée

Ils commencent à déployer la possibilité pour les initiés de signaler les gifs animés qu’ils jugent inappropriés à partir du panneau emoji (WIN + .)

Correctifs de la build 25136

Général

Correction d’un problème qui entraînait la détection incorrecte de certains PC en tant que tablettes. Lorsque cela se produisait, le mode compact et l’option permettant de masquer les cases à cocher dans l’explorateur de fichiers n’avaient aucun effet.

Correction d’un problème qui faisait que certains initiés rencontraient une vérification de bogue SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION sur les dernières versions du canal de développement.

Barre des tâches

Correction d’un problème qui faisait parfois déborder les applications de la barre des tâches des icônes de la barre d’état système.

Lorsque vous survolez une application dans la barre d’état système, sa notification ne clignote plus.

Début

Correction d’un problème qui pouvait amener l’accueil à n’afficher qu’une colonne d’éléments recommandés.

Si nous épinglons un grand nombre d’applications sur Démarrer, il devrait maintenant s’actualiser pour les afficher de manière plus fiable.

Réglages

Correction d’un problème de la version précédente où la section Disques et volumes de Système > Stockage n’affichait aucun disque ou volume.

Fenêtre

Correction d’un problème rare qui faisait que les barres de titre devenaient transparentes ou disparaissaient dans certaines applications.

Windows Update

Correction d’un problème où Windows Update pouvait afficher de manière inattendue l’erreur 0x00000000 lorsqu’il n’y avait aucun problème.

Correction d’un problème qui entraînait l’enregistrement de certains appareils avec HYPERVISOR_ERROR lors de la tentative de mise à jour vers une nouvelle version.

Le Gestionnaire des tâches

Correction d’un problème où le Gestionnaire des tâches plantait parfois au démarrage après avoir basculé entre les modes clair et sombre ou changé la couleur d’accentuation.

Les autres

Correction d’un problème qui pouvait entraîner une latence accrue ou un bégaiement dans les jeux lors de l’utilisation de v-sync.

Correction d’un problème qui pouvait entraîner le blocage de certains PC après l’exécution de la commande wsl -shutdown.

Bogues connus de la Build 25136

Général

Les Windows Insiders équipés d’appareils Surface Pro X rencontreront un écran noir lorsqu’ils tenteront de sortir de l’hibernation dans cette version. Ils devront effectuer un cycle d’alimentation (arrêt long avec le bouton d’alimentation) pour revenir dans l’appareil. Il est conseillé aux utilisateurs de ces appareils d’arrêter la mise à jour jusqu’à ce qu’ils publient une version avec ce correctif.

Ils enquêtent sur des rapports selon lesquels le matériau Mica et l’effet de flou acrylique ne s’affichent pas correctement sur les surfaces du système d’exploitation telles que le menu Démarrer, le centre de notification et d’autres zones.

Nous enquêtons sur des rapports indiquant que la fermeture via le menu Démarrer ne fonctionne pas pour certains initiés et redémarre de manière inattendue à la place.

Certains jeux qui utilisent Easy Anti-Cheat peuvent planter ou faire planter votre PC.

Navigateur de fichiers

La flèche vers le haut est mal alignée dans les onglets de l’Explorateur de fichiers. Cela sera corrigé dans une future mise à jour.

sous-titres en direct