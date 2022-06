Nvidia et AMD pourraient lancer leurs nouvelles cartes graphiques en même temps

Le marché dispose actuellement de modèles puissants dans le secteur des cartes graphiques. Mais la tendance naturelle des choses est que ces appareils deviennent de plus en plus robustes et puissants pour mieux répondre aux besoins des consommateurs, notamment les plus exigeants.

En ce sens, Nvidia et AMD sont presque prêts à lancer leurs nouvelles gammes de GPU. Et selon les dernières informations, les deux fabricants pourraient sortir les prochaines générations de cartes graphiques en même temps.

Les GPU Nvidia et AMD pourraient arriver en même temps

Depuis quelques temps, on parle des prochaines générations de cartes graphiques qu’il faudrait presque connaître. Le leader sur ce segment est sans conteste Nvidia, qui prépare la gamme GeForce RTX 40, tandis qu’AMD travaille sur la gamme Radeon RX 7000.

Ce secteur suscite de plus en plus la curiosité et l’intérêt des consommateurs, ce qui rend la concurrence entre les deux fabricants nord-américains plus intense. Et, pour aider encore plus « la fête », les dernières informations indiquent que Nvidia et AMD lanceront leurs prochaines cartes graphiques « en même temps », à quelques semaines d’écart.

L’information a été avancée ce jeudi (9) par le leaker fiable @greymon55 sur son compte Twitter, où il indique que la production en série des prochaines cartes graphiques GeForce RTX 40 et Radeon RX 7000 n’a qu’une différence de 40 jours.

Leurs entreprises vont maintenant finaliser certains détails jusqu’à ce qu’elles commencent la production proprement dite, puis aller de l’avant avec le lancement tant attendu des nouvelles puces graphiques. De cette façon, nous garderons un œil sur les nouveaux développements à ce sujet.

